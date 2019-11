Lotte. Die Polizei Lotte sucht nach einem Mann, der einer Frau das Portemonnaie geklaut hat. Sie hat jetzt Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, stahl der Unbekannte das Portemonnaie in Lotte bereits im Februar aus der Einkaufstasche einer Frau. Dass sie den Dieb erst jetzt mit Fotos sucht, liegt laut einem Sprecher daran, dass die Polizei zunächst alle Ermittlungsmöglichkeiten ausschöpfen und dann einen richterlichen Beschluss für die Öffentlichkeitsfahndung beantragen muss. Das habe seine Zeit gedauert.

In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch zwei EC-Karten samt PIN. Mit beiden Karten hob der Tatverdächtige kurz nach dem Diebstahl in der Kreissparkasse in Lotte Geld ab.

So wird der Verdächtige beschrieben:

Der Mann soll zwischen 35 und 50 Jahre alt und schlank sein. Er hat schwarze Haare und wird als gepflegt beschrieben. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen aus der Überwachungskamera trug er einen dunklen Oberlippen-Kinnbart. Er war mit einer schwarzen Lederjacke und einer dunklen Hose bekleidet.