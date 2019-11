Fürs erste Weihnachtskonzert in der Mühle Bohle versprechen (von links) Bianka Kunze, Julius Kunze, Katrin Janssen-Oolo, Silke Nagel und Christian Thies musikalische Überraschungen. Foto: Werner Schwentker

Lotte . Während das gesellschaftliche Leben in den Sommermonaten an der Mühle Bohle in Wersen feierte und zum Picknick sang, wurde es bisher im Winter still um die alten Zahnräder in den historischen Gebäuden. Das wird sich nun mit dem Einsatz mobiler Heizgeräte ändern: Am 3. Advent wird um 17 Uhr in der Mühle Bohle das erste Mal in der Geschichte der Mühle eine musikalische Weihnachtsfeier stattfinden.