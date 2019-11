Lotte/Osnabrück. „Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es.“ Diesem geflügelten Wort von Erich Kästner gibt der Osnabrücker Manfred Will seit vielen Jahren Inhalte – auch mit Benefizveranstaltungen zugunsten der Bürgerstiftung Lotte.

Die Wohnzimmerkonzerte rief Manfred Will in der guten Stube von Familie Steinmeier in Halen 2010 ins Leben. Sie zogen sich diesmal vorübergehend aus der Gastgeberrolle zurück, sodass Will und seine Frau Agrita Hinz in diesem Jahr beschlossen, das 13. Wohnzimmerkonzert bei sich zuhause in Pye, diesmal mit Piet und Eddy, für rund 40 Besucher bereitzustellen.

Musikbegeistert war Manfred Will schon als Jugendlicher. „Ich bin Grafschafter und in Neuenhaus groß geworden“, berichtet er. „Unsere Clique ist mit Kreidler-Krafträdern – meine war eine rote Kreidler RS und hatte den damals üblichen Fuchsschwanz – in die benachbarten Niederlande gefahren zu Kneipenkonzerten. Die gab es so in Deutschland nicht“, blickt der Unruheständler mehr als vier Jahrzehnte zurück.

Kneipenkonzerte in Holland

In Kneipen habe er Golden Earring, Cats und Mouth and MacNeal noch als Musikernachwuchs unplugged erlebt. „Die Disco am Osnabrücker Haarmannsbrunnen kenne ich auch. Da habe ich in den 70ern den jungen Howard Carpendale live gehört“, erinnert sich Manfred Will.

Nach dem Studium des konstruktiven Ingenieurbaus mit Vertiefung Verkehrswesen, erhielt er eine Anstellung beim Landkreis Osnabrück. „Damals wollte ich Gitarre lernen, hatte aber leider keine Zeit dazu“, erinnert er sich. Gleichwohl tummelte er sich in der Osnabrücker Musikszene. Von 1980 bis 1997 wohnte er in Alt-Lotte am Merschweg und knüpfte bis heute haltende Freundschaften.

„Viel Geld hatten wir damals nicht, dennoch haben wir Patenkinder in Dritte-Welt-Ländern unterstützt“, beschreibt Will, dass Helfen wollen zu seinem Leben gehöre.

Familie Steinmeier

Bei einem Fest auf dem Halener Lindenhof lernte er Annegret und Ulrich Steinmeier kennen. Sie stellten fest, dass sie einen ähnlichen Musikgeschmack haben. „Ich habe vorgeschlagen, dass wir mit Livemusik auf dem Hof Steinmeier mal eine Veranstaltung in Halen anbieten könnten. Bei dem Gespräch haben wir sozusagen die Wohnzimmerkonzerte in die Wiege gelegt“, resümiert der Organisator.

Und so lernten die Besucher der Benefizkonzerte in Halen mehr oder weniger bekannte Musiker und deren Genres aus der Region kennen. Im Halener Wohnzimmer spielten sich Ombre die Luci, Luca und viele mehr in die Herzen des Publikums.

Für ihn war immer klar, mit den Erlösen gemeinnützige Zwecke zu unterstützen. Aus Verbundenheit erhielt die Alt-Lotter evangelische Noah-Kita einen Erlös, auch weil Wills Tochter Corinna diesen besucht hatte. Den Überschuss eines weiteren Konzerts erhielt die Awo-Kita in Halen. Zwischendurchkonzerte waren ein Halener Sommerfest mit Red Hot, die in einem anderen Jahr das Sportfreundestadion rockten.

Für Bürgerstiftung Lotte

Zudem entstanden Kontakte zur Bürgerstiftung Lotte. Seitdem richtet Manfred Will Wohnzimmerkonzerte und anderer Veranstaltungen zu deren Gunsten aus. „Die Stiftung fördert ein breites Spektrum. Da weiß jeder, dass das Geld sinnvoll investiert wird“, betont er. Zu seinen Aktionen gehören auch Vorträge, Reiseberichte und Firmenbesichtigungen. Exorbitant hohe Eurobeträge kamen nicht zusammen, der höchste war rund 1000 Euro, über die die Stiftung verfügen konnte.

„Mir geht es darum, mich ehrenamtlich in der und für die Gesellschaft einzubringen“, hebt Will heraus. Wo es sich anbiete, lasse er eine Spardose herumgehen. „Riesige Beträge erwarte ich nicht. Kleinvieh macht doch auch Mist. Immerhin gibt es im nächsten Jahr die 25. Veranstaltung für die Stiftung“, blickt Will in die Zukunft. Er freue sich bei den Veranstaltungen Freunde zu treffen und neue Menschen kennen zu lernen. "Hier bei uns sind unter den 40 Besuchern zehn Personen dabei, die noch kein derartiges Konzert besucht haben", berichtet der Gastgeber.

Dieses Wohnzimmerkonzert ist die 23. Aktion zugunsten der Stiftung. Als 24. ist ein Reisebericht vom Stiftungsratsvorsitzenden Wolfgang Israel vorgesehen, der in diesem Jahr drei Monate durch Asien gereist ist.

2020 Ombre di Luci

Für die 25. Aktion gilt: „Familie Steinmeier hat wieder zugesagt, ihr Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen.“ Will freut sich bereits darauf, dass am Samstag vorm 2. Advent 2020 wieder Ombre di Luci italienische Akzente nach Halen bringen. „Marcus Tackenberg, Sänger der Ombres, und ich sind Fans von Pippo Pollina. Bei dessen Konzert in Osnabrück vor einigen Wochen hat mich Marcus angesprochen: ,Wie sieht es aus? Du hast gesagt, wir dürfen noch mal bei dir spielen.‘ Da haben wir den 5. Dezember 2020 gleich festgemacht.“, ist Will gespannt auf den zweiten Auftritt der Band in Halen.

Im Pyer Wohnzimmer haben er und seine Frau bereits einen Probelauf vorgenommen, Mobiliar umgestellt, Stuhlreihen aufgebaut und Getränke bestellt. „Fingerfood wird es auch geben“, verrät er – und greift in die Saiten seiner Gitarre. Das Spielen dieses Instruments zu lernen, habe er vor acht Jahren im Alter von 58 Jahren begonnen, weil seine Tochter – sie hat Musik studiert – gemeint habe, er sei zu alt, berichtet Manfred Will. Um Neues zu beginnen sei man nie zu alt, man sollte es einfach mal ausprobieren, weiß er längst.