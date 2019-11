Lotte. Der Männergesangverein (MGV) Wersen und Chorleiterin Valentina Schneider hatten zum traditionellen Chorkonzert eingeladen und boten zusammen mit dem MGV Nahne, dem Posaunenchor und dem Pianisten Andreas Liebrecht in Wersens altehrwürdiger Kirche ein begeisterndes Programm mit kirchlichen und weltlichen Musikstücken.

Mit Klängen aus „Lob und Ehre und Weisheit und Dank“ von Johann Sebastian Bach begleitete der Posaunenchor Wersen von der Empore aus den Einzug der Männerchöre in die evangelische Dorfkirche, wunderbar geschmückt von Küsterin Brigitte Schulte. Pastorin Jutta Kiquio und Friedhelm Pösse, Vorsitzender des Wersener MGVs, freuten sich, dass am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres das beliebte Chorkonzert wieder viele Zuhörer in die Kirche geführt hatte. „Wenn Ihr nicht wäret, hätten wir heute keinen Grund, hier zu sein“, begrüßte Kiquio die mitwirkenden Künstler. „Gegen Novemberdepression hilft es, zusammen zu kommen, zu musizieren oder einfach der Musik zuzuhören.“

Gänsehaut trotz Wintermantel

Somit begann ein strahlender und erhellender Abend mit dem Lied „Sonntag ist heut“. Von sanft bis kräftig, immer passend zum Text von Max Steege, sangen die Männer unter Leitung von Valentina Schneider. Zaghaft kam der Applaus nach dem ersten Lied nur deshalb, weil die Zuhörer unsicher waren, ob sie dem ganzen Block mit „Das Morgenrot“ von Robert Pracht und der toskanischen Volksweise „Maremma amara“ erst einmal ohne Unterbrechung lauschen sollten oder nicht. Das stellte der gut gelaunte Moderator Friedhelm Pösse schmunzelnd klar: „Vom Applaus leben die Künstler!“ Der kam dann wirklich laut und von Herzen, denn die schönen Lieder ließen Gänsehaut trotz Wintermantel und wohltemperierter Kirche die Arme hinauf wandern.

Von wegen Männerchor! Beim „When the Saints“ trauten sich auch Frauenstimmen aus dem Publikum, die schwungvolle Weise zu begleiten und anschließend „Bravo“ zu rufen. Zwei Sprinter, Wilhelm Greiwe und Axel Münch, rasten ständig aus dem Chorraum die Treppe rauf zur Empore und wieder runter, denn sie übernahmen Doppelrollen bei den Sängern und Bläsern.



Solopartien sangen Wolfgang Beiderwellen und Walter Grothaus im russischen Volkslied „Herrlicher Baikal“. Beim Ohrwurm und klassischen Evergreen „Funikuli, Funikula“, einst gesungen von Luciano Pavarotti, an diesem Abend temperamentvoll, strahlend und lachend von den hiesigen Männerchören, ließen sich die Zuhörer mitreißen und klatschten kräftig im Rhythmus mit.

Eindringliche Klänge von der Empore

Dramatisch schöne und eindringliche Posaunen- und Trompetenklänge senkten sich von der Empore auf die Gäste nieder. Die bekannte Melodie aus der Ouvertüre zur Oper „Nabucco“ summten einige Gäste leise mit, während Silke Nagel ihre Bläser dirigierte und den Freiheitskampf der Hebräer gegen die Babylonier aufleben ließ oder mit der Traummelodie „What a Wonderful World“ die Schönheit der Welt beschrieb.

Mit zwei Soloauftritten, einhändig, zweihändig, über Kreuz, begeisterte Pianist Andreas Liebrecht das Publikum. Einmal tief versunken, dann wieder heiter, voller Gefühl und ohne Noten interpretierte er „Dumka“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Das zweite Stück, die liebevolle Eigenkomposition „Beauty“, widmete er seiner Schwester Margarita. „Wunderbar, Wahnsinn“, riefen die Gäste und feierten den Meister am Klavier. Eine perfekt gelungene Premiere war das Zusammenspiel Liebrecht und Silke Nagel: Laut wie in einem großen Konzertsaal war der Applaus der begeisterten Zuhörer.

Bevor sich das Konzert dem Ende zuneigte, ehrte der Vorsitzende zwei Sänger des MGV Wersen für 50 Jahre Mitgliedschaft: Wilhelm Grabe in Abwesenheit und Wilfried Schulte.



Laut Plan sollte der „Colonel-Bogey-Marsch“ der letzte Programmpunkt sein, doch Valentina Schneider ließ alle Künstler zusammen noch einmal auftreten mit dem emotionalen Lied „Dankeschön und Auf Wiedersehen“, um sich an diesem Abend zu verabschieden und für das Chorkonzert 2020 wieder einzuladen. Das Publikum stand auf und bedankte sich mit langanhaltendem Applaus.