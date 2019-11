Mithilfe von Gurten ziehen und tragen Till Bergmann (von links), Sören Haak, Andree Detjen und Jörg Brosig den rund 200 Kilo schweren Stamm über die Baustelle auf dem Bürener Pausenhof. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Kettensägen dröhnen, Baumstämme rutschen durch Sand, Komposterde wird in kleine Eimer gekratzt – an mehreren Baustellen auf dem Pausenhof engagieren sich am Samstagmorgen Schüler und Erwachsene, damit der Schulhof möglichst schnell wieder komplett bespielt werden kann. Das Grüne Klassenzimmer und andere Projekte wachsen förmlich aus der Erde.