Eltern bauen Hochbeete in der Wersener Kinderland-Kita

Tomaten, Gurken, Sonnenblumen sollen im nächsten Jahr für Luis (von links), Calissa, Lukas, Till und Lisa im Wersener Kinderland-Hochbeet gedeihen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. In Hochbeeten kann der Nachwuchs bald das Gedeihen von Gemüse und Co genau beobachten. Darauf freuen sich die Kleinen in der Wersener Kinderland-Kita schon jetzt. Denn: Eltern bauten Gehäuse für zwei Hochbeete, die im nächsten Jahr bepflanzt werden.