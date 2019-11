Lotte. Von Schwarzlichtfotos bis zum Wintergrillen reicht die Palette der Veranstaltungen, die der Wersener Jugendtreff Sit In im November und Dezember anbietet.

Jugendpfleger Robert Budde weist in einer Pressemitteilung auf bewährte Angebote wie die Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Wersen oder die Nikolausdisko am 6. Dezember hin. Zu den regelmäßig wieder kehrenden Veranstaltungen gehören der Mädchen-Montag ab 16.30 Uhr zu verschiedenen Themen und das Kochstudio mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr.

Die Billardligasaison 19/20 hat ebenfalls jetzt im November begonnen. Die genauen Spieltage werden über die Facebookseite und auch über Instagram bekanntgegeben.

Am Freitag, 8. November, ist der Treff von 17 bis 20 Uhr für Teens ab 12 Jahre geöffnet, Außerdem wird an diesem Tag um 18.30 Uhr der Bürgerbus Wallenhorst-Wersen vorgestellt. Dazu sind auch Eltern und andere Altersgruppen willkommen.

Kostenlos Schwarzlichtfotos mit Praktikantin Jasmin machen können Mädchen am Montag, 11. November. Dazu sollten sich die Teilnehmerinnen schwarze Kleidung anziehen. In der Woche darauf werden am Mädchen-Montag Adventskalender gebastelt (Kosten: 1,50 Euro). Am Montag, 25. November, steht dann der Besuch der Osnabrücker Eishalle auf dem Programm. Kostenbeteiligung: 5 Euro, Schlittschuhausleihe extra.

Am 2. Dezember wird der Jugendtreff für die Mädels zur Weihnachtsbäckerei (1,50 Euro). Kostenlos ist dann wieder die Mädchen-Montagsaktion "Weihnachtliche Henna- und Klebetattoos" am 9. Dezember. Das Backen von Cup-Cakes mir weihnachtlicher Deko steht (Kostenbeitrag: 1 Euro) ist für Montag, 16. Dezem ber, vorgesehen.

Im Mittwochs-Kochstudio stehen für kleines Geld (1 Euro inklusive Getränk) Leckereien wie Reibekuchen mit Apfelmus (13. November), Kartoffelsuppe mit Würstchen oder Krabben und Mascarponecrme (20. November), Hot Dogs und Eis (27. November) vegane und normale Hamburger mit Pommes (4. Dezember) und Pizza (11. Dezember) auf der Speisekarte.

Anzeige Anzeige

Zu den Highlights im Programm gehören das Kegeln in den Ratsstuben (2,50 Euro) am Donnerstag, 5. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr, die Nikolausdisko für 1 Euro mit verschiedenen Aktionen.Leckereien und Überraschungen am Freitag, 6. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Sit In und das Fotoshooting mit Katja Steinkamp am Freitag, 13. Dezember, von 16 bis 19 Uhr.

Das traditionelle und kostenlose Wintergrillen am Mittwoch, 18. Dezember, von 16.30 bis 19 Uhr sowie die Wahl zwischen Ausflug ins Kino oder in die Lasertaghalle in Osnabrück am Donnerstag, 19. Dezember, beschließen das diesjährige Programm. Ab 20. Dezember bis einschließlich 5. Januar 2020 ist Weihnachtspause im Jugendtreff. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist Montag, 6. Januar, mit Schuljahresbeginn.