Am ersten Adventswochenende Weihnachtsmarkt in Wersen

"Jetzt geht's richtig los!", freuen sich die Vorstandsmitglieder der Interessengemeinschaft Wersen, die den Weihnachtsmarkt organisieren: Heike Meyer-Schümann, Heidrun Werges, Torsten Schulz, Heidi Lienhard, Sylvia Huster, Bärbel Eversmeyer und Heike Brune (von links). Foto: Erna Berg

Lotte. Die Interessengemeinschaft Wersen ist schon voll in den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz am ersten Adventswochenende. Die bunten Einladungsplakate hängen aus, der Servicebetrieb hat Schilder an den Ortseingängen aufgebaut und der Nikolaus seine äußerst wichtige Teilnahme auch zugesagt.