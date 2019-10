Lotte. Tatsächlich. Es sind schon 20 Jahre, die Martina Cord in ihrem Edeka-Markt an Alt-Lottes Bahnhofstraße 6 als Partner eine Poststation betreibt. Das nahm die Deutsche Post zum Anlass, zu gratulieren.

Martina Cord, die derzeit vielbeschäftigt ist mit dem Neubau des Marktes nebenan, freute sich über die Blumen, eine Sonderausgabe von Briefmarken und die guten Wünsche, die Vertriebsleiterin Anita Berndzen und Vertriebsmanager Alois Holkenbrink persönlich überreichten.

„Herzlichen Dank an Sie und Ihr Team“, dankte Anita Berndzen für die langjährige Partnerschaft. „Ich hatte vor vielen Jahren die überhaupt zweite Postagentur in Niedersachsen. Das war, als wir noch in Atter einen Markt hatten“, blickte Martina Cord mehr als 20 Jahre. Doch das sei ja in Niedersachsen gewesen.

Niederländischem Sportfreunde-Fan aus der Finanz-Patsche geholfen

Ihr kuriosestes Erlebnis im Markt, in dem sie seit der Eröffnung den Postservice anbietet, liegt wenige Jahre zurück: „Im Laden stand ein niederländischer Fan mit seinem Sohn. Sie wollten zum Heimspiel der Sportfreunde gehen. Der Vater hatte sein Portemonnaie zuhause vergessen, aber seinen Personalausweis dabei. Es hat zwar eine Stunde gedauert, aber mit Western Union hat er dann Geld von der Postbank erhalten – und war noch rechtzeitig im Stadion.“ Das Verfahren sei vergleichbar mit einer telegrafischen Onlineüberweisung.

Die beiden Besucher der Niederlassung Multikanalvertrieb der Deutschen Post aus Quakenbrück, teilten mit, dass es in diesem Jahr 12 Jubiläumspartner gebe, die 20 Jahre den Service der Post aufrecht erhalten. Einiges hat sich mittlerweile geändert, auch das Briefporto. „Vor 20 Jahren kostete ein Brief noch 1,10 D-Mark“, erinnerte sich Anita Berndzen. Nach der Währungsumstellung auf Euro seien es für einige Zeit 56 Cent gewesen. „Wir sind dann auf 55 Cent hinunter gegangen für viele Jahre. Anschließend kamen Erhöhungen auf 60, 62 und 70 Cent. Seit diesem Jahr sind wir bei 80 Cent je Standardbrief“, berichtete die Vertriebsleiterin.

Im neuen Markt gibt es Geld nur am Automaten

Wie bei vielen Postpartnern gibt es bei Edeka-Cord nicht nur Briefmarken. Beispielsweise wird der gesamte durch Onlineversand steigende Retouren-Paketservice abgewickelt. Zudem ist es möglich, Bargeld von Konto und – soweit noch vorhanden – Sparbuch abzuheben. „Volle Sparbücher werden nicht mehr ersetzt. Da wird dann ein Onlinekonto eingerichtet. Die meisten Senioren sind kartenaffin und kommen am Geldautomaten klar“, betonte Anita Berndzen.

Im neuen Edeka-Markt Cord Kutsche wird es auch eine Postfiliale geben. Bargeld jedoch werden sich die Kunden am Automaten holen müssen.

Mindestens 12.000 Postversandstellen bundesweit

Dem Internet ist zu entnehmen: Wer in einer Gemeinde mit mindestens 2000 Einwohnern pro 80 Quadratkilometern wohnt, hat das Recht, eine Poststation vor Ort vorzufinden. Die Beförderung der Deutschen Post ist in der Post-Universaldienstleistungsverordnung geregelt. Daraus geht hervor, dass es bundesweit mindestens 12.000 stationäre Postversandstellen geben muss. Diese können auch in einem Supermarkt oder anderen Partnerfilialen untergebracht sein. Öffnungszeiten legen die Partner fest.

Alt-Lotter Packstation hat die Nummer 123

Wer den Paketdienst in Alt-Lotte rund um die Uhr wahrnehmen möchte, ist bei der Packstation mit der Nummer 123 an der Jahnstraße 2 auf dem Aldi-Parkplatz richtig. Sie ist seit Januar 2010 in Betrieb. Kostenfreie Anmeldungen sind möglich auf www.packstation.de.