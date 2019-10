Lotte/Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln gegen SW Esch II mit 2:1 gewonnen. Die dritte Mannschaft der Sportfreunde Lotte holte in Hopsten einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. In der Kreisliga B2 unterlag Mettingen II beim VfL Ladbergen II mit 2:3. Die Begegnungen von Velpe Süd, SF Lotte U23 und SV Büren II wurden witterungsbedingt abgesagt.

Kreisliga B1

Westfalia Westerkappeln - SW Esch II 2:1 (1:0): Westerkappeln ließ vor der Pause eine Fülle von Chancen liegen und so ging es nur mit einem Tor Vorsprung in die Kabine, das Till Schoenfeld in der 40. Minute erzielte. Der Torjäger vollstreckte per Direktabnahme nach einem Freistoß von Leon Fischer. Ebenfalls per Direktabnahme fiel der zweite Treffer für die Westfalia. Dieses Mal war Dennis Dauwe zur Stelle, der in der 51. Minute ein flaches Zuspiel von Patrick Thieme-Hack verwerten konnte. Nach einer eigenen Ecke liefen die Gastgeber in der 63. Minute in einen Konter, der es wieder spannend machte. Nachdem Schoenfeld in der 67. Minute per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, war acht Minuten später auch Esch nur noch zu zehnt auf dem Kunstrasen, auch hier zückte der Unparteiische Gelb-Rot. Weil Jonas Timmermann in der 85. Minute den Ball nicht am Gäste-Keeper vorbei bekam, blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1.

Westfalia Hopsten II - SF Lotte III 3:3 (1:1): Bei Dauerregen erwischten die Gäste auf dem Kunstrasenplatz den besseren Start und nach nur vier Minuten gab es erstmals Grund zum Jubeln für Blau und Weiß. Daniel Paesler zog aus rund 40 Metern einfach mal ab, die Kugel wurde immer länger und senkte sich mittig ins Tor. Danach war die Partie weitestgehend ausgeglichen, wobei Lotte die etwas bessere Spielanlage zeigte. Torchancen aus dem Spiel heraus hatten Seltenheitswert. So brauchte es einen ruhenden Ball für den Ausgleich, der per Abstauber nach einem scharf getretenen Freistoß fiel, den der SFL-Keeper nicht festhalten konnte (39.). Beim Führungstor der Gastgeber nach knapp einer Stunde half Lotte mit einem Fehler im Spielaufbau dann kräftig mit. Mit einem abgefälschten Schuss kam Hopsten rund eine Viertelstunde vor dem Ende zum 3:1. Der Ball hatte einen solchen Rückdrall, dass er von der Latte hinter die Linie sprang. Die Lotter steckten trotz des Zwei-Tore-Rückstands nicht auf und kamen in der 80. Minute durch Daniel Jaschke heran, den Sasha Berisha mit der Schulter bedient hatte. In der Nachspielzeit sicherte Jan Engel per Kopf den Blau-Weißen nach einem scharf getretenen Freistoß von Michel Rinas einen insgesamt verdienten Punkt.

Kreisliga B2

VfL Ladbergen II - Eintracht Mettingen II 3:2 (0:1): Andre Wierlemann brachte Mettingen schon nach vier Minuten in Front, Leon Gilhaus hatte schön durchgesteckt. Auch danach war die Eintracht aktiver und hatte eine Vielzahl an Chancen. Die größte vergab Alexander Schoppe, der Mitte der ersten Halbzeit am Pfosten scheiterte. Im zweiten Abschnitt veränderte sich das Bild dann komplett. Nun waren es die Gastgeber, die aktiver waren und nach nur vier Zeigerumdrehungen nach einem Eckball per Kopf den Ausgleich schafften. Durch einen Fernschuss fiel nach einer Stunde die Führung für Ladbergen. Wie schon beim ersten Gegentor machte Mettingens Keeper eine unglückliche Figur. In der 75. Minute fiel nach einer schönen Kombination sogar das 3:1. Neun Minuten darauf ließ Jannik Uphaus die Gäste noch einmal hoffen, der sich drehte und den Ball flach unten links unterbrachte. Wenig später war Colin Brinkschröder nicht handlungsschnell genug und scheiterte deshalb am Torwart. In der 90. Minute bot sich Antonius Nagelmann eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Torjäger jagte die Kugel über den Kasten.