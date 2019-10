Lotte. In der Kreisliga A hat der SC Halen einen fast sicher geglaubten Sieg in Hopsten noch aus der Hand gegeben. Durch ein Tor in der Nachspielzeit nahmen die Schwarz-Weißen aber doch noch die drei Punkte mit nach Hause. Drei Zähler gab es auch für den SV Büren durch ein überzeugendes 5:1 gegen Dreierwalde, während sich Eintracht Mettingen in Ladbergen mit einem Remis begnügen musste.

VfL Ladbergen - Eintracht Mettingen 1:1 (0:0): Mettingen übernahm zu beginn die Initiative. Bastian Richter bot sich gleich zweimal die Chance zur Führung. Nach zehn Minuten kam Ladbergen besser in die Partie, zwei Fernschüsse stellten Eintracht-Schlussmann Erik Schröer aber vor keine ernste Prüfung. In der 54. Minute gerieten die Gäste in Rückstand. Bei einem Chip-Pass der Hausherren aus dem Mittelfeld war Mettingen viel zu inkonsequent. Erst danach wachte die Eintracht auf. Der Ausgleich durch Andre Tischbierek nach einem schönen Angriff über die linke Seite war der verdiente Ertrag. Florian Lagemann hatte die Kugel vorher gebracht, Ladbergen nicht weit genug klären können, sodass Tischbierek per Flachschuss aus 16 Metern erfolgreich war. Danach ging Mettingen auf den Dreier, echte Torchancen kamen mit Ausnahme eines Freistoßes von Dennis Hehemann (75.) aber nicht heraus, während Ladbergen durch Konter ab und an Gefahr heraufbeschwören konnte. "Unterm Strich hat sich Ladbergen das Unentschieden verdient", befand Eintracht-Coach Tobias Stenzel.

Westfalia Hopsten - SC Halen 3:4 (1:3): Halen war im ersten Abschnitt klar spielbestimmend. Andreas Lampen brachte die Gäste nach neun Minuten per Abstauber auf Kurs, zuvor hatte der Westfalia-Keeper einen Schuss von Stefan Seiler nicht festhalten. Seiler selbst legte nach schönem Steilpass von Pavel Szczotko nach (19.). Ein direkter Freistoß von Jansson sorgte nach 25 Minuten für eine noch komfortablere Führung. Eine Minute vor der Pause ermöglichten die Gäste Hopsten durch einen Abwehrfehler das 1:3, schon nach dem 2:0 wäre den Schwarz-Weißen ein zu kurzer Rückpass beinahe zum Verhängnis geworden. Von der Überlegenheit Halens war nach der Pause nicht mehr viel zu sehen. So kam Hopsten mit einem Volleyschuss unter die Latte nach einem Eckball zum Anschluss. Ein Aus Sicht der Gäste fragwürdiger Foulelfmeter brachte den Hausherren gar den Ausgleich (80.). In der Nachspielzeit verlängerte Halens aufgerückter Verteidiger Sebastian Freking auf den zweiten Pfosten, wo Seiler goldrichtig stand und mit seinem zweiten Treffer doch noch den Sieg sicherte.

SV Büren - Brukteria Dreierwalde 5:1 (1:1): Büren hatte die Partie über weite Strecken im Griff, brachte vor der Pause trotz bester Gelegenheiten nur ein Tor durch Joel Thieme zustande, der nach acht Minuten per Kopf nach einem Eckball traf. Marco Schneider hätte den Vorsprung ebenso ausbauen können, wie Luca Riehemann und Gabriel Moscardini Diniz, die jeweils am Pfosten scheiterten. Nach einem Konter fiel kurz vor der Pause dann der überraschende Ausgleich. Im zweiten Durchgang nutzte Büren nun die sich bietenden Gelegenheiten konsequent aus. Schneider umspielte beim 2:1 (68.) und 3:1 (70.) jeweils den Torwart. In der 82. Minute brachte Andi Nagavci eine Hereingabe knallhart vorher und zwang einen Gäste-Akteur so zum Eigentor. Den Schlusspunkt setzte Schneider per Foulelfmeter (90.).