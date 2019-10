Lotte. Die Zahl der kommunalen Mitarbeiter in der Gemeinde Lotte wird sich erhöhen. Derzeit stehen vier Stellenausschreibungen auch auf der Gemeinde-Homepage. Damit schließt sich Lotte dem kommunalen Wettbewerb um Fachkräfte an.

