Westerkappeln. Die jüngst gefällte Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen um 0,1 Punkte auf minus 0,5 Prozent zu senken, sorgt derzeit für rauchende Köpfe auch in den hiesigen Geldinstituten. Sowohl die Volksbank Westerkappeln-Wersen als auch die Kreissparkasse Steinfurt bestätigen auf Nachfrage, dass derzeit darüber nachgedacht wird, wie mit der neuen Situation verfahren werden soll.

Im Kern geht es dabei um die Frage, ob und wie die Negativzinsen an die Kunden weitergereicht werden. „Wir machen uns laufend Gedanken, wie sich die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank auf unsere Geschäftsbereiche auswirken und welche Anpassungen wir im Kundengeschäft vornehmen sollten“, sagt Ingo Schäfer, Interimsvorstand der sich noch im Fusionsprozess befindlichen neuen Volksbank Westerkappeln-Saerbeck.

"Negativzinsen nicht auszuschließen"

Aktuell sei in beiden Banken noch kein Beschluss gefasst worden, wonach Negativzinsen eingeführt werden sollen. „Für die Zukunft kann das aber nicht ausgeschlossen werden“, erklärt Schäfer.



„Wir müssen uns mit der Situation auseinandersetzen“, erklärt auch Marcus Börgel, Bereichsdirektor Vertriebsmanagement der VR-Bank. Gleichlautend ist die Antwort aus der Kreissparkasse Steinfurt: „Wir machen uns Gedanken zu dieser Thematik“, so Vorstandsvorsitzender Rainer Langkamp.

Firmenkunden verlieren jetzt schon Geld

Bei diesen Debatten geht es laut Sparkasse um die Sichteinlagen – die im Gegensatz zu Spareinlagen oder befristeten Einlagen täglich verfügbar sind. Im Firmenkundenbereich gibt es Negativzinsen schon heute. Laut Langkamp hat die Sparkasse mit Kunden individuelle Schwellenwerte vereinbart, ab denen Negativzinsen fällig werden. Grundsätzlich gebe es eine Grenze von zwei Millionen Euro.

Auch die VR-Bank hat eine solche Grenze, sie liegt bei einer Million Euro. Immer geht es dabei um Einlagen, die aufgrund ihrer kurzfristigen Abrufbarkeit von den Banken für das längerfristige Kreditgeschäft nicht zu nutzen sind. Langkamp rechnet damit, dass es eher zu Anpassungen im Firmenkundengeschäft kommen werde. Man werde sich „strecken, um Kleinsparer von der Situation möglichst weiter zu verschonen“.

Verbraucherzentrale: Negativzinsen rechtswidrig

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) geht überdies davon aus, dass bereits jetzt Negativzinsen bei bestehenden Verträgen rechtswidrig sind. Banken und Sparkassen könnten dagegen Gebühren für Girokonten erhöhen, was sie bereits vielfach tun, teilte der VZBV anlässlich des Vorstoßes von Finanzminister Olaf Scholz mit, der ein Verbot von Strafzinsen für Kleinsparer prüfte.

Anzeige Anzeige

Die Volksbanken in Westerkappeln und Saerbeck seien zurzeit darauf fokussiert, die Fusionsarbeiten erfolgreich abzuschließen. Nach der Verschmelzung sollten die Kontomodelle beider Banken zusammengeführt werden, erklärt Schäfer. „In diesem Zusammenhang werden wir uns auch über die jeweiligen Preise und Gebühren Gedanken machen und diese den Marktgegebenheiten anpassen.“

Kapitalverlust durch Inflation

Letztlich ist die Diskussion um die direkte Weitergabe des negativen Zinsniveaus an die Verbraucher aber auch in Teilen akademisch: Schon heute geht den Sparern tatsächlich Kapital verloren, wenn es keine oder nur mickrige Zinsen auf die Einlage gibt. Denn in NRW lag die Inflationsrate im Juli bei 1,7 Prozent.