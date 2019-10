Bürener können wieder in der Nachbarschaft einkaufen CC-Editor öffnen

Auf die Kunden im Penny-Markt freuen sich Morena Heine (von links), Jessie Thönnissen und ihr Team seit Tagen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Bürener Bürger können ab Donnerstag wieder in ihrer Nachbarschaft einkaufen: Am 10. Oktober öffnet an der Landwehrstraße 50 ein Penny-Markt. Öffnungszeiten werktags: 7 bis 22 Uhr.