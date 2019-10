Sanierung des Westgiebels am Alt-Lotter Schützenhaus beginnt CC-Editor öffnen

Mit einer Flex schneidet Holger Mittelstädt Putz und Dämmplatten des Westgiebels am Alt-Lotter Schützenhaus in handliche Stücke. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Am Dienstagmorgen ging es los. Unternehmer Holger Mittelstädt entfernte Putz und Dämmschicht am Westgiebel des rund 40 Jahre alten Alt-Lotter Schützenhauses im Sportpark an der Jahnstraße. Wasser war bei entsprechenden Wetterlagen immer wieder dahinter gelaufen. Die Arbeiten dauern etwa zwei Wochen.