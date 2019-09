Lotte. In der Kreisliga A hat der SC Halen durch die zweite Niederlage in Folge die Tabellenführung an Arminia Ibbenbüren verloren. Punktgleich mit den Schwarz-Weißen ist nun der SV Büren, der sich gegen Hopsten 3:0 durchsetzte. Eintracht Mettingen siegte standesgemäß mit 5:2 bei Schlusslicht ISV II.

SC Halen - SC Dörenthe 2:3 (0:0)

Bereits in Halbzeit eins hatten beide Teams eine Fülle guter Gelegenheiten. Die größte für die Gastgeber besaß Patrick Lahme, der in der 44. Minute am Pfosten scheiterte, auf der Gegenseite konnte sich Halens Keeper Nico Bonkowski mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel fielen dann auch Tore. Das 0:1 nach 55 Minuten war durch ein Eigentor der Gastgeber, die sechs Minuten später durch Stefan Seiler nach Vorarbeit von Patrick Lahme egalisieren konnten. Mit einem Doppelschlag in der 73. und 76. Minute brachte sich Dörenthe auf die Siegerstraße. Zunächst lief Halen nach eigenem Eckball in einen Konter, kurz darauf schlug ein Schuss aus 20 Metern ein. Für die Schwarz-Weißen reichte es nur noch zum 2:3 durch Lahme (90.+3).

SV Büren - Westfalia Hopsten 3:0 (1:0)

Büren war in der halben Stunde zu pomadig, steigerte sich aber nach und nach und verdiente sich die Führung durch Patrick Klug in der 40. Minute. Nach der Pause erhöhte Büren nun etwas das Tempo an, hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber nutzte die sich bietenden Gelegenheiten nicht. Ausnahme war ein schöner Spielzug über die rechte Seite und eine ebenso sehenswerte Einzelleistung von Eduardo Barbosa, der den Ball aus 17 Metern unter die Latte in den Winkel jagte. Zehn Minuten vor dem Ende hatten die ansonsten harmlosen Gäste ihre beste Chance, Büren-Keeper Nick Gumenschaimer war aber auf dem Posten. Drei Minuten danach setzte Marco Schneider nach Zuspiel Barbosas den Schlusspunkt.

ISV II - Eintracht Mettingen II 2:5 (0:3)

Die Eintracht schlug von Beginn an ein hohes Tempo an. Allen voran profitierte Bastian Richter, dem in nicht einmal zehn Minuten ein Hattrick gelang. Keine 60 Sekunden waren absolviert, als Richter mit der Hacke nach Zuspiel von Christian Hoppe ein erstes Mal zuschlug. Beim zweiten Treffer nach acht Minuten passte Maurice Richter in die Tiefe, beim dritten Tor 60 Sekunden später chipte Tim Gilhaus die Kugel über die Abwehr auf den einlaufenden Richter. Danach passierte eine Viertelstunde lang kaum etwas. In der letzten Viertelstunde vor der Pause hätten dann beide Teams treffen können. Mettingen ging den zweiten Durchgang ähnlich druckvoll an wie den Spielbeginn. Tim Gilhaus markierte in der 49. Minute das 4:0 für die Gäste, bei denen in der Folge allerdings die Spannung ein wenig abfiel. Die Folge waren zwei Gegentore nach einem Eckball (57.) und nach einem schönen Spielzug (64.). Danach fing sich die Eintracht wieder, Maurice Richter (79.) beseitigte nach einem Eckball im Nachsetzen letzte Zweifel.