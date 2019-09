Lotte. Ungebrochener Enthusiasmus und Idealismus für ihren Beruf als Grundschullehrerin bewog Ute Thomas dazu, sich auf die Rektorenstelle an der Bürener Regenbogengrundschule zu bewerben. Dafür musste sie selbst wieder die Schulbank drücken - und hat es geschafft.

