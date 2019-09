Lotte. Berührendes, Besinnliches, auch zum Schmunzeln beschloss im Alt-Lotter evangelischen Gemeindehaus Arche die Veranstaltungsreihe Friedensmonat der Bürgerstiftung Lotte in diesem September, 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Beim dritten musikalisch-literarischen Abend der Stiftung ließen sich auch Zeitzeugen der Veranstaltungsreihe von der Kraft von Worten und Musik zwei Stunden lang beeindrucken.

Vergangenheitsbewältigung der Kriegsgeneration

Die wortgewaltige Kriegsbewältigung des Schriftstellers Wolfgang Borchert, der mit 26 Jahren an Kriegsfolgen starb, brachte Detlef Salomo in die Arche. „Im Stück Draußen vor der Tür versucht sich die Figur Beckmann die Verantwortung abzustreifen, als Hauptmann Soldaten in den Tod geschickt zu haben“, beschrieb Salomo einen Teil des Dramas, in dem Borchert, selbst Kriegsheimkehrer aus Sibirien, Verzweiflung und Traumatisierung der Kriegsgeneration in Worte fasst.

An anderer Stelle kritisierte Salomo mit beißender Ironie: „Kein Mensch kann mir sagen, wo die Kriege geblieben sind.“ Kosovo, Afghanistan, Somalia, Jemen – das seien gar keine Kriege; „vielleicht kriegsähnliche Zustände, stabilisierende Maßnahmen, eine Art waffengestützte Entwicklungshilfe“, nannte er verharmlosende Beschreibungen und stellte infrage, ob zukünftige Generationen überhaupt noch wissen werden, was Krieg bedeutet. Salomos Appell: „Lasst und zusammenleben, damit wir leben.“



Kritik an Mitläufern und Kriegsverherrlichung



Dazu passte Kurt Tucholskys Die glimmende Lampe, die einen nach einem Bombenangriff durch Giftgas sterbenden jungen Deutschen beschreibt. Beate Diesel hatte den Text gewählt, in dem Tucholsky kritisiert, dass sich der Großteil der Gesellschaft von der NS-Propaganda hat vergiften lassen; dass sie das Verbot von Antikriegsliteratur zugelassen hatte. Der Autor kritisiert zudem Kriegsverherrlichung und Mitläufer der Vorgängergenerationen. „Ruhe in Frieden. Es ist der einzige, den sie dir gelassen haben“, hieß es zum Schluss. Einige Atemzüge lang war es still in der Arche.

Kriegserlebnisse auf Platt, auch zum Schmunzeln



Kriegserlebnisse in Mundart hatte Inge Loske aufgestöbert. Sie trug die Erinnerungen einer Grundschülerin auf dem Lande vor, deren Vater in der NS-Zeit zum Bürgermeister zitiert wurde. Den lebensbedrohlichen Hintergrund erfuhr sie erst Jahre später: Der Vater war angeschwärzt worden, dass er als Arier einem Juden, heimlich einen Sack Kartoffeln geschenkt hatte. Die Warnung kam rechtzeitig.

Zum Schmunzeln war dann das Schwarzschlachten, bei dem der Trichinenbeschauer überlistet werden sollte. Es war Weihnachten, aber es durfte nur ein Tier getötet werden. Zu beanstanden gab es nichts. Allerdings wunderte sich der Besuch beim Gehen verschwörerisch: Ein Schwein mit zwei Schwänzen habe er noch nie kontrolliert.



Anzeige Anzeige

Leid, Verluste und Kritik an kriegerischem Treiben gab es schon im Barock. Das belegte Mathias Pfordt mit dem Sonett Tränen des Vaterlandes (1636, Andreas Gryphius). Sohn Christian begleitete ihn auf der Posaune mit Takten in Moll.

Lieder für Freiheit - Protestsong Glory of Hongkong

Der musikalische Junior hatte mit Liedern für Freiheit und Frieden die Besucher bereits zum Mitsingen motiviert – und beeindruckte am Abend auch mit der jüngst komponierten Hymne der Hongkong-Chinesen, der Glory of Hongkong. Sie begleite die Proteste für freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit und Beibehalt der Rechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone, erklärte Christian Pfordt.

Hatte Stiftungsratsgeschäftsführer Dieter-Joachim Srock sich in der Begrüßung über ein „volle Haus“ gefreut, übernahm nun der Stiftungsratsvorsitzende Wolfgang Israel abschließende Worte. Er dankte seinem Vertreter Ulrich Harhues für die Initiative zu den Friedenswochen: „Wir sind ein Thema angegangen, das wir allzu leicht verdrängen.“ Anders habe er es jüngst in Stalingrad (Wolgograd) erfahren, wo täglich an den vaterländischen Krieg erinnert werden. „Dort ist das Thema präsent, das wir hier in vielen Jahren verdrängt haben“, betonte Israel und mahnte: „Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir so eine Zeit nicht wieder erleben. Frieden ist nicht selbstverständlich.“