Die "Leseratten" vom Sommerleseclub mit ihren Zertifikaten und Tobolapreisen an der Gesamtschule in Wersen. Foto: Olaf Wienbrack

Lotte. Lesen bildet, sagt man allgemein. Lesen kann aber auch ein toller Ferienspaß sein, wie etwa 100 Kinder mit ihrer Teilnahme am Sommerleseclub in Lotte und Westerkappeln bewiesen haben. Für ihre Lesefreude wurden sie am Freitag in der Aula der Gesamtschule in Wersen mit einem Zertifikat ausgezeichnet.