Lotte. Mit einem Schwung an Denkzetteln und Dankzetteln bewaffnet, machte sich die Klasse 4 A der Regenbogenschule am Freitag kurz nach Schulbeginn auf zum Strotheweg. Begleitet wurden die Schüler von Ilona Berner von der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizei. Alles gehörte zur Aktion „Steinfurt sieht Gelb!“, wodurch die Straßen und insbesondere Schulwege sicherer werden sollen.

In der Vorbereitung hatten die Viertklässler vorgedruckte „Daumen-hoch“-Dankzettel individuell ausgemalt und natürlich auch deren Pendants, die „Daumen-runter“-Denkzettel. Ilona Berner instruierte alle Kinder, wie sie sich zu verhalten haben und wie sie dann gemeinsam mit der Polizei die Autofahrer ansprechen sollen. „Schön, dass Sie die Geschwindigkeit eingehalten haben“ etwa, wenn es einen Dankzettel gibt. Oder „denken Sie bitte daran, dass um diese Zeit auch viele Schulkinder unterwegs sind“, wenn ein Denkzettel ausgegeben werden muss.

Am Strotheweg standen schon die beiden Bezirksbeamten Horst Hakmann und Uwe Rissling. Dort hatten sie auf einem Hof das Stativ mit dem Messinstrument aufgebaut. Nach dem Eintreffen der Kinder gab es auch von den Bezirksbeamten noch ein paar sicherheitsrelevante Instruktionen. Und dann assistierten die Schüler beim Ablesen der Geschwindigkeiten. Uwe Rissling hielt die Autofahrer korrekt mit der Kelle an und dirigierte sie auf das Hofgelände. Dort konnte dann Ilona Berner zusammen mit jeweils zwei Schülern den passenden Zettel ausgeben. Es gab zum Glück - so diszipliniert waren die Autofahrer unterwegs – kaum Denkzettel.

„Das ist ja die Mama von Matteo!“ riefen einige Kinder, als der weiße Opel von Uwe Rissling auf den Hof gewiesen wurde. Und in der Tat war Britta Marik, die Mutter von Matteo aus der Parallelklasse auf dem Weg zur Arbeit und konnte mit gemessenen 43 Stundenkilometer auch einen Dankzettel erhaschen. Nach 45 Minuten wechselten die Schüler und die Klasse 4 B kam zum Einsatz. Zehn Minuten später hätte Matteo seiner Mama den Zettel selbst aushändigen können.

Alle Autofahrer – selbst die mit einem Denkzettel – begrüßten die Aktion. Zum elften Mal wird mit der Aktion, deren Schirmherr Landrat Klaus Effing ist, für mehr Rücksicht im Straßenverkehr und mehr Sicherheit geworben.