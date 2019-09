Lotte. Dass sich Kommunalpolitiker über Parteigrenzen hinweg duzen, ist völlig normal. Im Betriebs- und Beteiligungsausschuss des Lotter Gemeinderates scheint dabei der Ton ein anderer zu sein, offener, herzlicher, was zu einer ausgesprochen konstruktiven Atmosphäre führt. Am Donnerstag feierte das Gremium sich selbst dafür.

Der Vorschlag war von Manfred Garwels, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebs- und Beteiligungsausschusses (BBA), gekommen. Der erfahrene SPD-Ratsherr regte an, nach einer Ausschusssitzung noch gemeinsam nebenan in den Ratsstuben einzukehren. Zu Zeiten seines Vorsitzenden Franz-Josef Lüger (1999 bis 2010) habe es der Bauausschuss so gehalten und sei dadurch menschlich enger zusammengerückt.

Begeistert aufgenommen

BBA-Vorsitzender Horst Petersson (CDU) nahm diese Anregung begeistert auf. Für den Donnerstagabend reservierte er den Klubraum in den Ratsstuben, bestellte Mett- und Käsebrötchen, und lud Ersatzmitglieder sowie die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter dazu. Auf knapp 20 Köpfe wuchs die Runde, als nach 21 Uhr noch einige Kollegen aus dem parallel tagenden Haupt- und Finanzausschuss hinzu stießen. Dietrich Hesse von den Grünen bedauerte sehr, wegen anderer Termine nicht dabei sein zu können.

In gelöster Stimmung ließen sich die Teilnehmer gerne zum Nachdenken anregen, warum gerade dieses Gremium so nett miteinander umgehe. "Es liegt sicherlich auch am Vorsitzenden", meinte nicht nur Ute Saeger (CDU). "Auch", aber eben nicht alleine. Mit Manfred Garwels, Martin Keller und Markus Hövels schickt die SPD drei erfahrene Betriebsräte in den BBA, die es in den Genen haben, im Sinne ihrer Kollegen das Wohl ihres Betriebes zu fördern. Das tun sie mit Blick auf den Abwasser- und den Servicebetrieb, für die der BBA den Hut auf hat, genauso. Und da passen sie mit Horst Petersson, einst Aldi-Nord-Chef in Essen und erfahren im Umgang mit Betriebsräten, prima zusammen.

Am Erfolg interessiert

Das politische Konfliktpotenzial sei im BBA gering, weil die Abläufe durch Kommunal- und Handelsrecht weitestgehend geregelt seien, erklärte Lothar Ahlers (FDP). Und so richte das Gremium gemeinsam seine kreativen Energien darauf, wie die beiden Betriebe noch besser gemacht werden können. Erfolge konnte das Gremium auch in der Sitzung zuvor verbuchen.

Wirtschaftsprüfer Reimond Menke hatte dort seine unspektakulären Erkenntnisse zum Jahresabschluss 2018 des Abwasserbetriebes vorgestellt, der aus einem Überschuss von 686.567,11 Euro dem Gemeindehaushalt eine Eigenkapitalverzinsung von immerhin 450.000 Euro eingebracht hat. Horst Petersson, akribisch vorbereitet wie immer, pickte gezielt einen Posten aus dem Zahlenwerk heraus. Für den Strombezug standen dort gut 130.000 Euro zu Buche nach knapp 150.000 im Vorjahr. Die Einsparung von rund 19.000 Euro, so beantwortete er eine Anfrage von Thomas Hahn (SPD), sei unter anderem auf den vom BBA angeregten Ausbau von Fotovoltaik zurückzuführen.

Ökologisch und ökonomisch kreativ

Und auch der Servicebetrieb profitiert vom technischen Sachverstand und der Kreativität der BBA-Mitglieder, wie sein Leiter Hans Georg Kunkemöller gerne bestätigte. So kam die CDU auf die Idee, für die Lotter Sportplätze Mähroboter anstelle der von Menschen gelenkten Rasenmäher anzuschaffen. Entgegen aller Skepsis ermittelte die Verwaltung, dass diese Roboter nicht nur Geld sparen, sondern auch ökologisch und für die Rasenqualität besser sind. Wer die gute Idee hatte, spielte am Ende keine Rolle mehr; erfreut waren alle.

Anzeige Anzeige

Über die Anschaffung für den SC Halen und den SV Büren war sich die Runde also schnell einig. Doch den zweiten Teil des Beschlusses, die Nutzungsvereinbarungen mit beiden Vereinen entsprechend anzupassen, stoppte der Vorsitzende persönlich. Beim Blick in beide Verträge hatte er nämlich festgestellt, dass sie aufgrund örtlicher Besonderheiten recht unterschiedlich sind. Insofern sei zunächst mit den Vereinen zu sprechen.

Gut 96 Prozent Einstimmigkeit

Auch darüber gab es Einigkeit. Und so wurde die eindrucksvolle Statistik, die Horst Petersson zur Begrüßung in den Ratsstuben vortrug, noch weiter verbessert: In 27 Sitzungen dieser Wahlperiode seien gut 96 Prozent aller Beschlüsse einstimmig ausgefallen. Pro Kopf betrachtet hätte es rund 800 Zustimmungen, aber insgesamt nur 5 Gegenstimmen gegeben.

Es sind jedoch nicht nur diese Zahlen, die den Erfolg des gelungenen "Teambuildings" belegen. Der charmante Umgang miteinander gipfelte während der Sitzung in der warmherzigen Begrüßung, die der BBA seiner Betriebsleiterin und Bauamtsleiterin Astrid Hickmann nach längerer Abwesenheit bereitete. Das hatte sie so wohl auch noch nicht erlebt und tat ihr als Teil des "Wir" sichtlich wohl.