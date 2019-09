Lotte will sich erneut am Projekt „Jugendgerechte Kommune“ beteiligen CC-Editor öffnen

"Jugend trifft Politik" - die Dialogveranstaltung in der Gemeinde Lotte im Rahmen des Projekts "jugendgerechte Kommune" hinterließ bei allen Beteiligten einen positiven Eindruck. Im Lotter Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur stimmten die Mitglieder für eine Verlängerung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreisjugendamt. Foto: Archiv/Erna Berg

Lotte. Die politische Teilhabe von Jugendlichen in den Kommunen stärken und die Attraktivität der Heimatgemeinde erhöhen: Das sind einige der Ziele des Projektes „Jugendgerechte Kommune“, an dem sich die Gemeinde Lotte nun zum zweiten Mal beteiligen will. Dafür stimmte jetzt der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSSK) in seiner jüngsten Sitzung.