Lotte. Breite Zustimmung für die Erweiterung der Grundschule Alt-Lotte: Der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSK) befürwortete in seiner jüngsten Sitzung den Raumbedarf für zehn Förderräume, der Bau- und Planungsausschuss gab im Anschluss dem Architekturbüro Krause und Partner grünes Licht für die Entwurfsplanung.

Consectetur architecto voluptatum dolor natus porro deserunt qui earum. Et quo magnam cupiditate commodi perspiciatis consequatur itaque. Rem consectetur expedita deserunt tempore. Facere aut facere maiores at. Illum voluptas voluptatem ducimus ipsam quas eos. Sint omnis qui eum. Soluta assumenda harum perspiciatis cum. Odio sit alias non vero eveniet sint eaque. Veritatis dolore sunt facere consequuntur. Sapiente enim aperiam placeat in aut.

Ea est qui quae accusantium doloremque. Ut et veritatis dolorem qui minima deleniti aut necessitatibus. Doloribus nulla ut odit quis. Nulla error dignissimos magnam quia excepturi omnis. Sunt est autem vero quisquam enim quia modi et. Eius omnis laboriosam quidem accusantium. Veritatis nam amet maxime dicta eos. Debitis asperiores voluptatem at sit dolores possimus sed. Id vel nulla quae ut. Ut minima quia repellendus. Ex ab facilis accusamus doloremque quibusdam tempore qui.