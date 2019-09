Lotte. Die CJD Kindertagesstätte in Wersen hat ihr einjähriges Bestehen gefeiert. Mit Clown Tonto und Kinderschminken beging die neue Einrichtung ihr erstes Sommerfest – mit spendierten Torten und Kuchen.

Am 1. August 2018 standen die Container am Rande von Wersen bereit, nicht nur die 40 angemeldeten Kinder aufzunehmen und ganztäglich zu betreuen, sondern auch zu zeigen, dass es im Inneren des provisorischen Baus sehr gemütlich zugehen kann. Nach einem Jahr wuchs die Zahl der betreuten Kinder auf 50 an und soll weiter ansteigen: das Konzept beinhaltet nämlich ganze fünf Gruppen.

Das Ende des Provisoriums ist noch nicht in Sicht und am wenigstens kümmert es die Kleinen – sie fühlen sich in der Einrichtung wohl. Das bestätigt Aesleen Schulte, die Mutter von Èlise (18 Monate). „Ich würde sie woanders nicht abgeben“, erzählte sie. „Ich weiß schon, was ich hier an den Erzieherinnen habe.“ Da sie schnell wieder in das Berufsleben einsteigen wollte, besuchte Schulte Anfang 2018 einen Infoabend im Rathaus Wersen. Bereits dort lernte sie die Leiterin der Tagesstätte Réka Determann und einen Teil des Erzieher-Teams kennen. Sie hinterließen einen kompetenten Eindruck bei der Mutter, die selbst als Erzieherin arbeitet und die Lage auch aus der beruflichen Perspektive betrachten konnte.

Das Aussehen zählt nicht

Determann weiß mit der abfälligen Bezeichnung „Containerstätte“ umzugehen. Denn was letztendlich zählen würde, ist, was die Einrichtung anzubieten hat. Und in dem Sinne stehen sie anderen Kindergärten im Nichts nach. Im Gegenteil. Dennoch hofft Determann, dass sie nur noch maximal ein Jahr in dem provisorischen Bau verbringen müssen.

CJD bietet Ganztagsbetreuung an. In der „roten“ Gruppe sind zehn Kleinkinder von bis zu drei Jahren untergebracht. In der „grünen“ und der „blauen“ Gruppe werden Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Um der Herausforderung gewachsen zu sein, auch auf so kleine Kinder individuell eingehen zu können, gehören zum Erzieherteam zwei Kinderkrankenschwestern. Lena Stratkemper, eine von ihnen, findet es spannend, gerade bei der Entwicklung der ganz Kleinen mitzuwirken. Früher musste sie in der ambulanten Pflege einen Patienten in einer Schicht betreuen, jetzt sind es mehrere Kinder am Tag. Es sei eine neue Herausforderung, die aber in der Gemeinschaft gut bewältigt würde.

Demnächst erfolgt ein Anbau

Im Moment ist der zehn Monate alte Willy das kleinste Mitglied der Truppe und befindet sich noch in der Eingewöhnungsphase. Bereits mit seinem 18 Monate älteren Bruder Fred haben die Eltern gute Erfahrung gemacht und vertrauen auf die Kompetenz der Mitarbeiter.

Demnächst erfolgt ein Anbau von Containern, um Betreuungsplätze für weitere 25 Kinder zu schaffen. Dafür sollen die Parkplätze vor dem Zauneingang beseitigt und dafür Fläche für einen Spielplatz geschaffen werden, da ein Teil des jetzigen Spielplatzes durch die Erweiterung verloren geht.