Lotte. Sonnig aber nicht zu heiß war es am Sonntag beim 16. Weltkindertag der Sportfreunde Lotte. Zwei Neuigkeiten brachte das sportliche Angebot im Hambrinkstadion überdies zutage: Jugendwart Heinz Budke richtete letztmalig die Aktion aus – und fand keine zwei Stunden später mit Nicole Dahlitz eine engagierte Nachfolgerin.

Noch nicht allzu viele Besucher vernahmen kurz nach 14 Uhr den Entschluss Budkes, dass der im 90. Vereinsjahr ausgerichtete Weltkindertag sein letzter sein werde. Bürgermeister Rainer Lammers versuchte nach anerkennenden Worten für die Organisatoren vergeblich Budke umzustimmen.

Stefan Kipp, hauptamtliches Vorstandsmitglied im Steinfurter Kreissportbund lobte die Sportfreunde dahingehend, dass Lotte die einzige Gemeinde im Kreis ist, „die die Idee des Weltkindertags nachhaltig befeuert, und zwar in jedem Jahr.“ Bei so viel Anerkennung war es zu verschmerzen, dass sich mit etwa 800 bis 900 Besuchern die Resonanz des Vorjahres in etwa halbiert hatte.

Dennoch ist die Bürenerin Nicole Dahlitz gern bereit, den 17. Weltkindertag der Sportfreunde im nächsten Jahr zu organisieren. Sie absolvierte den C-Trainerschein für Kinder und Jugend in Eigenregie und ist bei den Sportfreunden Fußballlehrerin der G- und F-Jugend, wo sie auch Junior Frederick das Fußball-A-B-C vermittelt. „Ich kann mir gut vorstellen, den Weltkindertag zu organisieren, denn das gelingt nur im Team“, sagte die energiegeladene Frau mit Vorfreude auf ihren neuen Wirkungskreis.

Heinz Budke schien überall fast zur gleichen Zeit zu sein, verteilte beispielsweise Getränke an die Ehrenamtlichen an den Stationen. Bei Ballonmodelliererin Yvonne Haddenhorst standen die Familien geduldig Schlange. Rote Marienkäfer und grüne Schildkröten als Armbänder kamen auch bei Alina (3) und ihrem kleinen Bruder Elias (fast 2) gut an. Hochbetrieb herrschte an den Aktionsständen der Kitas, des Jugendtreffs Bansen und der Sportfreunde. "Ich finde es super, dass sich so viele am Weltkindertag beteiligen. Das ist für die Familien schön", resümierte René Neubert, der mit seiner Familie erneut ins Hambrinkstadion gekommen war.

Beim Bansen baute sich Darren (12) gerade ein Fantasieauto zusammen. „Die Eltern meiner Cousine haben mich zum Weltkindertag eingeladen“, berichtete der junge Mann, der sich gerade zum Lego-Event am kommenden Freitag und Samstag bei Jugendpflegerin Ulla Tschauder angemeldet hatte. Er hatte bei der evangelischen Noah-Kita bei einem Laufspiel ein Skelett gelegt und war nun beim den bunten Noppensteinchen hängen geblieben. Für die ganz Kleinen hatte Lego-Fan Ulla Tschauder Duplo mitgebracht. „Das zieht immer“, bekräftigte sie.

Nicht nur auf den Hüpfburgen, auch auf der Airtreck-Matte hoben Kinder ab, vollführten Purzelbäume und machten Saltos. Leerer wurde es, als Clown Tonto aus Büren mit roter Nase und Sonnenblume im Revers einen Koffer über den Platz trug. Umschwärmt von Fans erklomm er die Bühne und vergnügte mit seiner Showeinlage, in der Kleidung die Hautrolle spielte. Erwartungsgemäß beeindruckten die Blue Sparks, wie die Cheerleader heißen, mit Akrobatik, blauen Puscheln und Tänzen ihr Publikum, das frenetisch applaudierte.