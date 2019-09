Als Abrundung der vorhandenen Siedlung an der Poststraße in Wersen begrüßen alle Fraktionen den Bau eines Wohnhauses auf dieser Wiese am Ortseingang - sofern es sich optisch einfügt und das Schild "1000 Jahre Wersen" nicht versetzt werden muss. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. Einstimmig grünes Licht gab der Bau- und Planungsaussschuss am Dienstag für die Voraussetzungen zur baulichen Entwicklung der Fläche nördlich des bereits rechtskräftigen Bebauungsplanbereiches Boyersweg in Lotte. Auch dem Grundsatzbeschluss für eine Einziehungssatzung, die es ermöglicht, ein Grundstück an der Poststraße am Ortsrand von Wersen zu bebauen,stimmten alle Fraktionen zu. Zur Neugestaltung der mittleren Lotter Bahnhofstraße soll so schnell wie möglich eine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden.