Lotte. Attraktive Angebote im Wersener Jugendtreff Sit In gibt es auch im Programm für September und Oktober.

Am Montag, 9. September, zum Beispiel geht es für Mädchen ab 12 Jahren zu Klettern in die Boulderhalle "Zenit". Am Donnerstag, 12. September, von 16 bis 18 Uhr steht ein Besuch des neuen Jugendzentrums in Mettingen auf dem Programm: mal gucken, was da so abgeht!

Rechtzeitig zum Beginn der dunklen Jahreszeit kann man seinen Drahtesel am Montag, 16. September, von 17 bis 18.30 Uhr zu Fahrradcheck mit Hansi bringen. Der Mädchen-Montag am 23. September bietet eine Crashkurs im Ropeskipping beim SC Halen, wahrscheinlich in der dortigen Turnhalle. Genaue Zeitn und Ort werden aber noch bekannt gegeben.

Am Freitag, 27. September, heißt es Abschied nehmen von Belana. Der letzte Mädchen-Montag im September ist Henna-Tattoos gewidmet.

Im Kochstudio, das ja immer mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr im Sit In stattfindet, gibt es am 11. September Vegane Burger, am 18. herhafte Wafflen, am 25. September Wraps & Pita-Taschen, am 2, Oktober "Mantaplatte", am 9. Oktober Crepes, am 23. Oktober Schnitzel und am 30. Oktober Blätterteigröllchen und Laugengebäck.

Highlights im Oktober sind der Besuch der Trampolinhalle "Ursprung" am Freitag, 4. Oktober, von 15 bis 19 Uhr, Wasserski am Alfsee am Dienstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr (Kosten: 25 Euro), das erste Billardligaspiel der Saison 2019/20 am 24. und der Ausflug in den niederländischen Freizeitpark Hellendoorn am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Kosten: 15 Euro, Mindestalter 8 Jahre.

Am 14. und 15. Oktober bleibt der Jugendtreff geschlossen. Ach ja: Die Mädchen-Montage im Oktober laden ein zum bemalen von T-Shirts (7.), zum Backen leckerer Eulen-Cupcakes (21.) und zum Nägel lackieren und Freundschaftsarmbänder herstellen am 28. Oktober.

Jugendtreffleiter und BuT-Lotse Robert Budde steht gerne für Informationen zur Verfügung. Sprechzeit in Wersen ist montags von 10 bis 17 Uhr Uhr oder nach Vereinbarung. Anmeldung und info auch unter Telefon 05404 957238 oder per Mail an: sitin@lotte.de.