Edeka-Markt-Betreiberin Martina Cord (links) lässt sich von Mitarbeiterin Jana Schulte-Austum den Aufschnitt ohne Folien in einer Box auf dem Hygienetablett über den Tresen reichen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Jeder kleine Schritt den persönlichen Gebrauch von Kunststoffen zu vermeiden, ist in Summe ein deutlicher Beitrag zum Umweltschutz. Ein Umdenken bei der Vermeidung von Plastikmüll wird auch in der Lotter Bevölkerung zunehmend sichtbar. Das unterstützt der lokale Einzelhandel mit Hygienetabletts an Fleisch- und Käsetheke. Die Kunden nehmen das immer mehr an.