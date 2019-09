Mit diesem Kader will die U19 der Sportfreunde Lotte in der Bezirksliga angreifen. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Am Sonntag beginnt die Saison für die A-Junioren und alle anderen Juniorenteams. Erstmals spielt die U19 der Sportfreunde Lotte in der Bezirksliga. In der A-Junioren-Kreisliga A gibt es mit der JSG Büren/Pye/Halen einen Neuling in der Liga, Eintracht Mettingen und JSG Westerkappeln/Velpe spielen diese Saison erneut in der Kreisliga A.