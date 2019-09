Erschließung am Lotter Orchideenweg hat begonnen CC-Editor öffnen

Das erste Orchideenweg-Doppelhaus am Donnerstag von der Ringstraße aus fotografiert. Von hier aus erfolgt auch die Erschließung. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. In Alt-Lotte wird jetzt eine Baulücke zwischen Ringstraße und Riegeweg geschlossen. Wie Bauamtsleiterin Astrid Hickmann auf Anfrage mitteilte, hat die Erschließung des kleinen privaten Baugebietes Orchideenweg bereits begonnen. Was genau dort entsteht, erläuterte Architektin Olesja Schwarz vom Bauträger, der Westerkappelner Firma MSH Massiv-System-Haus GmbH & Co. KG.