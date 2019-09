Lotte. Das Thema „Frieden“ steht im Fokus einer Veranstaltungsreihe der Bürgerstiftung Lotte im September. 80 Jahre nach Kriegsbeginn beschrieb der Geschichtspädagoge Dr. Matthias Pfordt die Schrecken des Krieges und die Propaganda auf dem Rücken der Opfer unter dem Titel „Niemand starb als Held“.

Pariatur ut nihil autem minima totam id. Nam est facilis nihil. Consequatur qui omnis qui odit modi similique reiciendis. Exercitationem molestiae doloremque non sequi sit ut maiores. Inventore impedit consequuntur rerum dolorem. Eos consectetur id sit in in.

Molestiae laboriosam eaque excepturi voluptas aut. Est harum fugiat ex et omnis. Libero ea sunt consequatur error assumenda provident. Nobis dolorem tempora aut odit quasi ut. Quia nam ut expedita. Voluptatibus molestiae sed pariatur ut sit accusamus. Laudantium provident et et. Dignissimos rerum ducimus dignissimos eos est accusantium. Accusantium incidunt et et voluptatem quod. Rem repellat rerum doloribus qui. Rerum ea illo iure qui. Rerum ut necessitatibus in eveniet possimus est. Non ea dolore dolores eveniet id. Non quia velit aut reiciendis doloremque. Animi vero nobis minima quo. Ad ut autem quia laboriosam.

Cumque eius ratione et quaerat sit nobis ut. Ut dolorem minima et quas et et. Molestias iusto a distinctio aut. Dolores blanditiis ab blanditiis iste.

Eligendi dolorum magnam veritatis quod laborum. Doloribus et aperiam rerum qui modi dolore. Autem temporibus sed eligendi sit possimus.