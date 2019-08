1070 fröhliche Lotter Ferienspaß-Teilnehmer in 43 Tagen CC-Editor öffnen

"Jugger" kommt bei den Wersener Jungen und Mädel gut an. Es geht darum, das Gegenüber mit dem gepolsterten Stab per Stoß zu treffen. Schlagen ist verboten. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Die letzte Lotter Ferienspaßaktion 2019 lockte am Dienstag noch einmal rund 20 Kinder zum Wersener Jugendtreff Sitin. Bereits am Montag besuchte der Alt-Lotter Jugendtreff Bansen den Moviepark bei Bottrop als Abschlussangebot. Die Jugendpfleger blickten zufrieden auf eigene 68 Ferienspaßaktionen in 43 Tagen mit rund 1070 Teilnehmern zurück.