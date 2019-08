Einschulung an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln CC-Editor öffnen

Einige ältere Schüler der Gesamtschule begrüßten die „Neuen“ mit dem „Cup-Song“. Foto: Astrid Springer

Westerkappeln/Lotte. Buntes Treiben herrschte am Mittwochmorgen in der Aula des Westerkappelner Schulzentrums. Eltern, Großeltern und Schüler strömten in den Veranstaltungssaal. Für die Willkommensfeier der neuen Fünftklässler hatten die älteren Gesamtschüler ein buntes Programm zusammengestellt. Dabei schien die Aufregung auf beiden Seiten – Neulingen wie Bühnendarstellern – gleichermaßen groß.