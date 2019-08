Diese Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lotte warten auf Polizei und Energieversorger, nachdem sich der Qualm über dem Transformatorengehäuse (hinten, Mitte) unterm Masten der Windkraftanlage verzogen hat. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte/Wersen. Am Montagabend kurz nach 21 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Lotte zu einem Brand am Gittermasten der Windkraftanlage an der Halener Straße in Wersen aus. Verletzt wurde niemand.