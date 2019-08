Als Zeichen für Offenheit und Toleranz weht vor Emma Wermeiers Zuhause die Regenbogenfahne, die auch die Umweltschützer von Green Peace hissen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Zögerlich war die Resonanz auf die Ferienspaßfahrt zum Bioenergiepark in Saerbeck. Obgleich die Fridays for Future-Klimademos Scharen junger und älterer Schüler auch in Osnabrück mobilisierten. Warum nur in größeren Städten? Wir sprachen darüber mit der Abiturientin und Umweltschützerin Emma Wermeier aus Alt-Lotte.