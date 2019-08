Lotte. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln das Nachbarschaftsduell gegen SF Lotte III deutlich gewonnen.

Auch Velpe Süd wurde seiner Favoritenrolle gegen Laggenbeck II gerecht. In der Kreisliga B2 ist Lottes U23 mit einer 2:3-Niederlage bei Teuto Riesenbeck II gestartet, während der SV Büren II 3:0 in Leeden siegte.

Kreisliga B1

Westfalia Westerkappeln - SF Lotte III 7:0 (2:0) : In der ersten Spielhälfte hielt Lotte gut dagegen und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Nach einem Steilpass auf Kjell Barkhau brachte dieser die Westfalia nach knapp einer Viertelstunde in Führung. Auch das 2:0 (23.) geht auf das Konto von Barkhau. Nach schönem Doppelpass mit Jason-Jasper Klabisch war er mit dem langen Bein erfolgreich. Lotte wusste insgesamt auch spielerisch zu gefallen, war vor dem gegnerischen Tor aber zu harmlos und leistete sich obendrein bei beiden Gegentreffern individuelle Fehler. Die Unzulänglichkeiten der Gäste rissen auch im zweiten Abschnitt nicht ab, was Westerkappeln zur schnellen Entscheidung nutzte. Wieder war es Barkhau, der in der 49. Minute nach Flanke von Keit Schimke per Direktabnahme auf 3:0 stellte. Zwei Minuten später war Schimke selbst nach einer Einzelleitsung erfolgreich. Weitere 120 Sekunden danach flankte Leon Fischer und Till Schoenfeld setzte die Kugel mit einem sehenswerten Seitfallzieher in die Maschen. Damit war die Gegenwehr der Gäste gebrochen, die durch Dennis Dauwe (65.) und Patrick Thieme-Hack (79.) noch zwei weitere Gegentreffer schlucken mussten.

SC Velpe Süd - Cheruskia Laggenbeck II 2:0 (1:0) : In der kampfbetonten Partie brachte Lucas Bovenschulte die Velper nach 13 Minuten per Foulelfmeter auf die Siegerstraße. Den Gästen wurde danach ein Tor wegen einer vermeindlichen Abseitsstellung aberkannt, somit hielt die Velper Führung bis zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste Velpe vor allem mit langen Bällen vor Schwierigkeiten. Neuzugang Ryan Hagan sorgte mit dem 2:0 in der 62. Minute nach einer Balleroberung im gegnerischen Strafraum für Beruhigung. Marcel Teepe hätte erhöhen können, letztlich blieb es aber beim erkämpften, aber nicht unverdienten Heimsieg.

Kreisliga B2

Teuto Riesenbeck II - SF Lotte U23 3:2 (2:1) : "Wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt", sagte SFL-Coach Raphael Palm, der seiner Mannschaft ansonsten keinen Vorwurf machen konnte. Die ersten 20 Minuten gehörten den Gästen, die jedoch nach einem Konter in der 21. Minute in Rückstand gerieten. Acht Minuten später gelang Robin Biermann per Kopf nach Flanke von Thomas Ott der verdiente Ausgleich. Durch einen Foulelfmeter gingen die Gastgeber erneut in Führung (45.). Der Treffer war allerdings umstritten, denn Lotte hatte das Foul außerhalb der Strafraums gesehen. Auch in den zweiten 45 Minuten waren die Gäste weiterhin das aktivere Team. Nach einem erneuten Konter gelang Riesenbeck aber das 3:1 (68.). In der Nachspielzeit sorgte Biermann mit seinem zweiten Treffer für Ergebniskosmetik. Zu mehr reichte es nicht für die Blau-Weißen.

BSV Leeden-Ledde - SV Büren II 0:3 (0:0): Die Gäste brauchten rund 15 Minuten, um ins Spiel zu finden, zu diesem Zeitpunkt hätte der BSV bereits führen können. Bürens Torwart Nick Gumenschaimer bewahrte seine Farben gleich zweimal vor dem Rückstand. Danach übernahm Büren das Kommando, was sich bis zur Pause aber nicht im Ergebnis wiederspiegelte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Leon Mordovski in der 49. Minute die Führung. Edgar Hildmann, der verletzungsbedingt ein ganzen Jahr ausgefallen war, erhöhte mit einer prima Einzelleistung (67.). Nach einem schönen Spielzug über Außen und Vorlage Mordovskis machte Alex Schellenberg in der 74. Minute den Deckel drauf.