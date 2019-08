Lotte. In der Kreisliga A haben sowohl Eintracht Mettingen als auch der SC Halen zum Saisonbeginn drei Punkte gegen Bezirksliga-Absteiger geholt. Der SV Büren sicherte in den Schlussminuten einen Auswärtssieg bei der ISV-Reserve.

Teuto Riesenbeck - SC Halen 1:3 (0:1) : Die Gäste legten einen Blitzstart hin, nach nicht einmal 60 Sekunden traf Nicolas Gewohn nach Flanke von Patrick Lahme zur Führung. Der Treffer sorgte für Sicherheit bei den Halenern, wenngleich Schlussmann Nico Bonkowski das ein oder andere Mal eingreifen musste. Auch Halen hatte aber Chancen, die Führung auszubauen. Wie zu Beginn der Partie starteten die Schwarz-Weißen auch in den zweiten Durchgang furios. Nach Vorlage von Björn Jansson traf Kevin Wolff zum 2:0 für den Sportclub (46.). Jansson erhöhte sechs Minuten darauf mit einem direkt verwandelten Freistoß. Wolff ließ noch die Chance zum 4:0 aus, mit einem Flatterball aus 20 Metern gelang Riesenbeck in der 85. Minute dann noch der Ehrentreffer. Das änderte aber nichts am verdienten Halener Sieg.



Eintracht Mettingen - Preußen Lengerich 3:0 (1:0) : Maurice Richter brachte die Eintracht schon nach drei Minuten in Front. Florian Lagemann hatte sich bis zur Grundlinie durchgespielt und auf den Torschützen zurückgelegt. Nach guten 20 Minuten wurde Mettingen ein wenig fahrig und geriet bei ruhenden Bällen in Bedrängnis. Lukas Baar erhöhte in der 59. Minute für nun wieder konzentriertere Gastgeber. Lagemann hatte aus dem Halbfeld scharf nach innen geflankt, dort war Marius Moormann im ersten Versuch noch am Gäste-Keeper gescheitert. Zehn Minuten später schloss Bastian Richter einen Konter zum 3:0 ab. Damit waren die drei Punkte für die Gastgeber endgültig gesichert und der Traumstart perfekt.

ISV II - SV Büren 4:5 (2:3) : Nach gut einer Viertelstunde brachte Marco Schneider Büren in Front. Nur 120 Sekunden nach dem schön herausgespielten Treffer egalisierten die Platzherren. In der 35. Minute gelang Nicholas Imsiepen die erneute Führung für die Gäste. Aus stark abseitsverdächtiger Position fiel vier Minuten später wieder der Ausgleich. Weitere vier Minuten darauf brachte Schneider, der einen Querpass abgefangen hatte, Büren ein drittes Mal in Führung. Weil Büren in der 68. und 78. Minute jeweils den Ball nicht von der eigenen Torlinie befördern konnte, schien Ibbenbüren das Spiel zu wenden. In der 83. Minute egalisierte Kristos Schönfeld für die Gäste, der von einem Missverständnis von Torwart und Abwehrspieler profitierte. Drei Minuten danach setzte Imsiepen mit einem Schuss ins kurze Eck gegen die Laufrichtung des ISV-Torwarts den Schlusspunkt.