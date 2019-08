Lotte/Essen. Vor einem Jahr verkündete die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), neben dem Deutschen Tierschutzbund und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Träger des Neuland-Verbandes, dass der landwirtschaftliche Tierwohlpionier ab 27. August 2018 mit Aldi kooperieren werde. Unter dem Dach der hauseigenen Marke "Fair & Gut" bietet der Discounter seither verschiedene Neuland-Schweinefleischprodukte an. Allerdings nicht in Lotte oder überhaupt in der Region Osnabrück, sondern nur in ausgewählten Filialen rund um Hamburg (Aldi Nord) beziehungsweise zwischen Köln und Bonn (Aldi Süd).

Dabei gibt es mit Martin Steinmann in Lotte – übrigens nur einen Steinwurf vom Alt-Lotter Aldi-Markt entfernt – einen Landwirt, der nach den strengen Regeln des Fachverbandes zur Förderung einer tiergerechten, umweltschonenden, qualitätsorientierten, bäuerlichen Nutztierhaltung produziert. Neuland-Tierhaltung erfüllt folgende Kriterien:

doppelt so viel Platz wie gesetzlich vorgeschrieben,

Stroh als zusätzliches Futter und Beschäftigungsmaterial,

Unterteilung der Ställe in verschiedene Funktionsbereiche,

Zugang zu frischer Luft und Tageslicht über Stallungen mit Auslauf,

kein Einsatz von gentechnisch verändertem Futter,

ausschließlich heimische Futtermittel oder aus angrenzenden Regionen,

Erzeugung in Kleinbetrieben mit traditioneller Struktur,

kurze Transportwege zu Schlachthöfen.



In der AbL-Pressemitteilung vom 6. August 2018 wird Martin Steinmann als langjähriger Neuland-Bauer, Eierproduzent, Schweinemäster und Vorstand des Neuland-Erzeugerzusammenschlusses sogar zitiert: "Seit 30 Jahren steht Neuland für eine tiergerechtere Haltung in bäuerlichen Strukturen. Unseren hohen Standard möchten wir einer weiteren Käuferschicht anbieten", begründet er dort die Zusammenarbeit.

Wer kam es zu der Kooperation? Welche Zwischenbilanz zieht er jetzt nach ziemlich genau einem Jahr? Und warum gibt es das Neuland-Fleisch nicht hier vor Ort, sondern für Aldi Nord nur in ausgewählten Filialen in und um Hamburg, nämlich in Teilen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und von Mecklenburg-Vorpommern, und für Aldi Süd zwischen Köln und Bonn?

"Aldi ist auf Neuland zugekommen", erklärt Martin Steinmann auf Nachfrage und berichtet: "Wir haben lange überlegt und dann gesagt, wir machen es." Im Vertrag mit dem Discounter "haben wir unsere Preisvorstellungen durchgedrückt und langfristig abgesichert", sagt er.

Festpreis für fünf Jahre

Laut AbL war Bedingung der Neuland-Vermarkter, dass die belieferten Regionalgesellschaften – jeweils zwei von jeweils rund 30 bei Aldi Nord und Aldi Süd, wobei eine Regionalgesellschaft 50 bis 70 Märkte umfasst – in Gegenden liegen, die weiße Flecken auf der bisherigen Neuland-Vermarktungskarte sind. Dies habe Aldi vertraglich ebenso zugesichert wie einen Neuland-Festpreis für eine bestimmte Abnahmemenge pro Woche bei einer Ganztiervermarktung und einer Laufzeit von fünf Jahren. Und wie ist die erste Zwischenbilanz nach einem Jahr Pilotphase? "Es läuft", sagt Martin Steinmann, "wenn auch nicht überragend."

Ein flächendeckendes Angebot von Neuland-Fleisch im Premium-Segment sei schon deshalb nicht möglich, weil die vorhandenen Neuland-Bauern nicht die benötigten Mengen liefern können, gibt Steinmann zu bedenken.Bundesweit gebe es gerade mal 110 Betriebe, die nach Neuland-Richtlinien produzieren. Andererseits hofft er, das Neuland-Siegel bei den Verbrauchern bekannter zu machen und die Nachfrage nach tiergerecht produziertem Fleisch anzukurbeln. Das wäre nach seinen Worten auch gut für die Berufskollegen, die eine Umstellung auf eine entsprechende Produktion überlegen.

In und um Osnabrück nur Fairfarm-Fleisch

"Die Entscheidung, in welchem Umfang und an welchen Standorten wir Neuland-Fleisch anbieten, treffen wir in Abhängigkeit von der Warenverfügbarkeit und dem Nachfrageverhalten unserer Kundinnen und Kunden vor Ort", teilt Joachim Wehner, Senior Spezialist Unternehmenskommunikation bei Aldi-Nord, auf Anfrage mit und ergänzt: " Unsere Filialen im Raum Osnabrück werden aktuell mit Fairfarm-Schweinefleisch beliefert. Neuland-Produkte finden sich derzeit vor allem in unseren Filialen im Raum Hamburg." Fairfarm-Fleisch erfüllt nur die ersten fünf der oben für Neuland-Fleisch aufgeführten Bedingungen.

Anzeige Anzeige

In 140 Filialen

Auf weiteres Nachhaken verweist der Aldi-Sprecher darauf, dass Neuland-Produkte aktuell "in sämtlichen Filialen unserer Regionalgesellschaften Horst und Bargteheide" gehandelt würden. Das seien insgesamt etwa 140 Filialen. Und er betont in seiner E-Mail: "Selbstverständlich prüfen wir fortlaufend, ob wir das Angebot auch auf andere Regionalgesellschaften ausweiten. Aktuell gibt es jedoch von unserer Seite keine Planungen, Neuland-Produkte auch im Raum Lotte bzw. Osnabrück anzubieten."

Einstieg ins Tierwohllabel

Aldi sei grundsätzlich auch offen für das geplante staatliche Tierwohlsiegel. "Mit der Initiative Tierwohl (https://initiative-tierwohl.de/) hat der deutsche Lebensmitteleinzelhandel bereits eine breite Basis geschaffen, die perspektivisch einen Grundstock für die Einstiegsstufe des staatlichen Tierwohllabels bietet. Bereits heute kennzeichnen wir für unsere Kundinnen und Kunden transparent die jeweilige Haltungsform: www.aldi-nord.de/unternehmen/verantwortung/lieferkette-food/tierwohl-bei-aldi-nord/Haltungsform.html", heißt es in der Antwort-Mail. "Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, über unsere Rückverfolgbarkeitsplattform ATC (ALDI Transparenz Code) detaillierte Informationen über die Herkunft der Fleischprodukte abzurufen", betont Wehner.

Fakt ist: Seit Ende August vergangenen Jahres liefert die Neuland Fleischvertriebs GmbH, die im westfälischen Bergkamen sitzt, Neuland-Schweine an den Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück, deren Teile dann als abgepackte Ware – Hack, Schnitzel, Nackensteaks, Geschnetzeltes – in den genannten Aldi-Filialen landen.

Pakt mit dem Teufel?

"Für die einen ist es der Pakt mit dem Teufel, für die anderen ein geradezu notwendiger Schritt, um das Versinken von Neuland in der Bedeutungslosigkeit zu verhindern", beschrieb die AbL-Monatszeitung "Unabhängige Bauernstimme" bereits vor einem Jahr die Stimmung im eigenen Vorstand, im Neuland-Verband und unter Öko-Landwirten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Großschlachthof, von Lotte rund 80 Kilometer entfernt, irritiert viele. Die Hälfte des AbL-Bundesvorstandes und einige Landesvorstände distanzierten sich von der Kooperation, weil sie langfristig eine Schwächung der bäuerlichen Strukturen und einen Glaubwürdigkeitsverlust befürchten.

Tönnies sei halt ein Dienstleister, erklärt Martin Steinmann und betont, dass sich der Neuland-Verband die Entscheidung nicht leicht gemacht habe: "Wir haben den Schritt nicht gerade mit Euphorie gemacht, uns aber nach langem Hin und Her dazu entschlossen, ihn zu wagen,"