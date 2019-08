Lotte. Im Wersener Rathaus können die Lotter Bürger gleich vier neuen Gesichtern in der Gemeindeverwaltung begegnen: Die Fachangestellte Mandy Wolters verstärkt seit dem 1. Juni die Bauabteilung und ihre Kollegin Morena Christ seit 1. Juli den Fachdienst Allgemeine Verwaltung. Am 1. August kamen noch die beiden Auszubildenden Philip Bedford und Raphael Munsberg dazu.

"Das ist ein Novum, dass wir gleich zwei Azubis eingestellt haben", hob Bürgermeister Rainer Lammers hervor. Neu sei auch, dass es zwei junge Männer sind: Bislang sei immer nur eine weibliche Auszubildende hinzugekommen, weshalb es sich darüber schon Witze anhören musste. "Ich freue mich, dass die beiden sich für eine Ausbildung bei der Gemeinde Lotte entschieden haben und wünsche ihnen viel Erfolg", betonte er.

Gute Fachkräfte schwer zu finden

Ob sie am Ende ihrer Ausbildungszeit auch in Lotte bleiben werden, müsse man sehen. Der Verwaltungschef machte aber keinen Hehl daraus, dass es natürlich das Ziel sei, sich auf diese Weise seine Fachleute selbst heranzuziehen: "Es wird immer schwieriger, auf dem freien Markt gute, ausgebildete Fachkräfte zu bekommen", erklärte er und verwies darauf, dass viele in die Wirtschaft gingen, weil sie dort besser bezahlt werden: "Da ist der Bund gefordert, die Gehaltsstruktur im öffentlichen Dienst zu verbessern", so sein Wink mit dem Zaunpfahl nach oben.

Immer mehr Aufgaben

Lammers freut sich besonders auch über die qualifizierte Verstärkung im Bauamt und in der Allgemeinen Verwaltung und verwies darauf, dass es in Zukunft einige altersbedingte "Abgänge" in der Verwaltung geben werde. Gleichzeitig nehme das Aufgabenspektrum immer größeren Umfang an. "Wir haben viele Projekte und die Aufgaben sollen ja ordentlich erledigt werden, sodass wir gutes Fachpersonal einstellen müssen!"

Und wer sind jetzt die vier Neuen, woher kommen sie, welche Erfahrungen bringen sie mit? Für welche Aufgaben werden die beiden Fachangestellten nach ihrer Einarbeitungszeit zuständig sein?

Stadtplanerische Erfahrungen

Mandy Wolters kommt aus Rheine und hat nach der Schule zunächst eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing gemacht, Nach dem Fachabitur studierte sie Stadtplanung und sammelte anschließend erste berufliche Erfahrungen in einem Büro für Dorfentwicklung, wo sie für Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (Ikeks) zuständig war.

Seit Juni teilt sie im Bauamt das Büro mit Margarete Lersch: "Ich schaue ihr über die Schulter bei Bauanträgen, Baugenehmigungen und Flächenentwicklung", berichtet sie. Für diese Bereiche wird sie nach ihrer Einarbeitung zusammen mit ihren Kollegen aus dem Fachbereich Bauverwaltung auch zuständig sein.



Lieber in Lotte als in der Stadt

Aus der Gemeinde Lotte kommt Morena Christ, die ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Osnabrück absolviert und nun nach einem Aufstieg in der Stadtverwaltung Münster "wieder nach Hause gekommen ist", wie sie sagt.

Morena Christ wohnt in Büren, teilt sich das Büro mit Silke Timmermann, die unter anderem für die Schulen zuständig ist, und wird sich nach der Einarbeitung insbesondere um die Kindergärten, Ganztagsschulen und Jugendtreffs kümmern. Aber auch Sport- und Kulturaufgaben werden dazu gehören. "Von den Kollegen kommt viel Unterstützung", freut sie sich, in ihrer Heimatgemeinde so gut aufgenommen worden zu sein.

Wersener Feuerwehrmann

In Wersen geboren und aufgewachsen ist Philip Bedford, der seit seinem 12. Lebensjahr der Freiwilligen Feuerwehr Lotte angehört und dem Löschzug Wersen besonders verbunden ist. Der 25-Jährige hat nach dem Abitur in Ibbenbüren zunächst Sport und Englisch in Vechta studiert, bis ihn eine Sportverletzung ausbremste: "Der Master war nicht mehr zu realisieren", begründet er seine berufliche Neuorientierung.

Auf der Suche nach einer Ausbildung habe er sich nach Gesprächen mit zwei in der Lotter Gemeindeverwaltung tätigen Feuerwehrkameraden dazu entschlossen, "mich hier zu bewerben". Seit dem 1. August wird er im Zuge seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in Drei-Monats-Intervallen die verschiedenen Fachbereiche durchlaufen.

Lieber Praxis als Theorie

Das gilt auch für seinen Azubi-Kollegen Raphael Munsberg (nicht verwandt mir dem gleichnamigen Logistiker) aus Westerkappeln. Der 20-Jährige hat 2017 sein Abitur am KvG-Gymnasium in Mettingen gemacht und dann ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen. "Aber das war mir zu theoretisch. Ich wollte mehr in die Praxis", erklärt er, warum er jetzt die Ausbildung bei der Gemeinde Lotte angefangen hat.