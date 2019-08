Lotte. In heimischen Gewässern leben tatsächlich Raubtiere, tollkühne Taucher und Pirouetten schlagende Künstler.

Davon überzeugten sich im Rahmen der Ferienaktion des Lotter Jugendtreffs „Bansen“ acht Jungs im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren.

Sie erforschten auf dem Gelände der Sägemühle Haus Marck in Tecklenburg den Mühlenbach. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL).

Kirsten Kottmann, Wildnispädagogin und Leiterin der Umweltbildung bei der ANTL, kennt den Mühlenteich gut. Während sie auf die Kinder aus Lotte wartete, erzählte sie von dem kleinen Bach, in dem das Ökosystem noch funktioniere.

Den Grund sieht sie darin, dass er überwiegend in schattigen Gebieten fließe und sich deshalb weniger erwärme, als die meisten Gewässer um diese Jahreszeit. Auch habe der Bach kaum Berührung mit landwirtschaftlich genutzten Flächen und Baugebieten und leide deshalb nicht unter den Belastungen von Düngung, Spritzmitteln oder Mikroplastik.

"92 Prozent aller Flüsse und Seen in Deutschland sind in einem ökologisch schlechtem Zustand. " Gewässerreport Naturschutzorganisation BUND

Dabei kennt die studierte Landschaftsentwicklerin natürlich den aktuellen Gewässerreport der Naturschutzorganisation BUND. Dieser besagt, dass 92 Prozent aller Flüsse und Seen in Deutschland in einem ökologisch schlechtem Zustand sind. Obwohl sich die Wasserqualität sogar verbessert habe, existiere die Gemeinschaft aus Fischen, Pflanzen und Kleintieren nicht mehr so, wie man sie eigentlich vorfinden müsse.

Dennoch ist die 36-jährige Bildungsreferentin froh, mit den Kindern an diesem Tag ein intaktes ökologisches System erforschen zu können.

Nach einem Einführungsspiel und einem Rundgang durch die Wassermühle, die ein Sägewerk antreibt, verteilte sie kleine Schüsseln und Siebe. Damit ging es in den Bach, der schon bald zum Ort wurde, in dem jeder der Teilnehmer sein ganz eigenes Abenteuer erlebte. Denn tatsächlich schwammen und krabbelten schon bald die unterschiedlichsten Lebewesen in den mit Wasser gefüllten Schüsseln.

„Vorsicht, das ist ein Raubtier, das die anderen Insekten auffrisst,“ warnte die Pädagogin einen Jungen, der einen Käfer im Sieb krabbeln hatte. Sie gab ihm den Tipp, ihn lieber in einer eigenen Schüssel schwimmen zu lassen.

Während so mehr als 15 verschiedene Lebewesen entdeckt wurden, machten sich einige der Jungs gezielt auf die Suche nach Dingen, die gar nicht in einen Bach gehören. Sie fischten dabei Plastikfolien, leere Flaschen und Dosen aus dem Mühlenteich.

„Diese Dose liegt schon sieben Jahre hier,“ erklärte Kirsten den Jungs und zeigte auf das noch gut zu lesende Haltbarkeitsdatum aus dem Jahr 2012. „Schaut sie euch an,“ forderte sie die kleinen Umweltaktivisten auf. „Diese Dose sieht noch fast aus wie neu und verrottet nicht. Durch solche Dinge im Bach können die Lebewesen sogar sterben.“

Der zehnjährige Theo fühlte sich an diesem Morgen ganz besonders in seinem Element und untersuchte genau, was er dort im sandigen Boden des Mühlenbachs fand. „Ich beschäftige mich auch zu Hause viel mit der Natur,“ erzählte er und gestand, dabei nicht immer auf Verständnis bei seinen Mitschülern zu treffen.

Das Interesse an der Natur habe bei ihm ein Geschenk geweckt. Es war eine Dose, in der sich 50 Briefe befanden in denen stand, was er tun könne, um der Natur zu helfen. So habe er bereits Nistkästen gebaut, oder eine Aufgabe bekommen die Hummeln zu retten. „Dafür kann man ein Insektenhotel bauen und dafür sorgen, dass es genug Blumen gibt, aus denen die Hummeln Nektar saugen können,“ erklärte Theo.

Nachdem die Jungs "reichlich Beute" im Bach gemacht hatten, wurden sie zu Forschern. Unter speziellen Wasserlupen beobachteten sie ihr Fanggut.

Sie identifizierten Muscheln und Wenigborster, Lurche und Larven von Eintagsfliegen, Mücken und Libellen, aber auch Wasserasseln und den Hüpferling. Die jungen Forscher lernten, wie man die Wasserlebewesen nach der Anzahl ihrer Beine identifiziert und einteilt. Danach wurden die Tiere wieder zurück in den Mühlenbach gebracht.

Viele der Jungs nahmen sich vor, künftig mehr Zeit in der Natur zu verbringen und achtsam mit ihr umzugehen. Denn, so hatten sie es an diesem Morgen gelernt, jedes Lebewesen und sei es noch so klein, hat seine Bedeutung in der Natur. Und wenn es ausstirbt steht am Ende der Kette auch der Mensch, der ohne ein intaktes Ökosystem nicht überleben kann.