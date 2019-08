Lotte. Die Oktoberfeste neben dem Osterberger Gasthaus „Zum Brook“ sind Geschichte. In diesem Jahr gibt es dort erstmals am Samstag, 14. September, eine Schlagerparty mit dem Tanz- und Soundorchester Soundäxpress. Der Ticketvorverkauf hat begonnen.

Nach sieben Partys im Zeichen von Dirndln und Krachledernen ist nun Schluss. „Die Feste liefen gut. Aber wir möchten in diesem Jahr mal etwas Neues machen“, betont Jens Urban.

Rückblickend räumt er ein, dass es immer schwieriger geworden sei, die Termine mit Oktoberfesten in Wallenhorst zu koordinieren sowie den in der Region hinzugekommenen Wies’n-Festen, beispielsweise in Hagen und Hasbergen. „Wir möchten den anderen nicht die Gäste wegnehmen“, stellt Urban heraus.

Soundäxpress löst bayerische Kapellen ab

Gleichwohl möchte er das Zelt mit Feierfreudigen voll bekommen. Daher buchte Jens Urban Soundäxpress, die bei einer Veranstaltung überzeugten. „Sie spielen alles, Schlager, Rock und Pop“, fasste er knapp das umfangreiche Repertoire der Big-Band aus Berge-Anten für die Tanzparty zusammen. Weiterhin sei mit Theke, Imbisswagen und Fischbude garantiert, dass alle bei Kräften blieben.

Tischreservierungen der Bierzeltgarnituren für Gruppen empfehlen sich, weil mehr Stehtische als bei den Oktoberfesten aufgestellt werden.

Frühschoppen mit der Noorkerländer Kapel

Am Sonntag, 15. September, richtet Familie Urban einen Frühschoppen ab 11 Uhr aus. Garant für gute Stimmung ist einmal mehr die Noorkerländer Kapel aus den Niederlanden mit ihrer Musikshow. Als Mittagessen gibt es Gulasch auf Vorbestellung.

Schlagerparty-Karten kosten im Vorverkauf je 10 Euro, an der Abendkasse je 12 Euro. Tickets für den Frühschoppen sind für 10 Euro erhältlich, inklusive Essen für 20 Euro. Reservierungen sind möglich unter 05405 1069.