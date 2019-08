Lotte/Osnabrück. Wegen Bauarbeiten an der Einmündung des Strotheweges ist die Atterstraße in Wersen zwischen Strotheweg und Hansastraße gesperrt.

Das liegt nicht etwa, wie in Sozialen Netzwerken bereits gemutmaßt wurde, an irgendwelchen Vorbereitungen zur möglichen Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn. Grund ist nach Auskunft der Gemeinde Lotte vielmehr: an beziehungsweise unter der Kreisstraße werden die Wasserleitungen erneuert. Straßenbaulastträger ist der Kreis Steinfurt.

Wie das Ordnungsamt der Gemeinde Lotte auf Nachfrage mitteilt, bleibt die Atterstraße noch bis zum 16. August für den Autoverkehr gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können jedoch auf dem einseitigen Rad-/Gehweg passieren.

Umfahren lässt sich die Baustelle entweder über Teichweg/Gärtnerweg oder über Strotheweg/Hansastraße. Der Öffentliche Personennahverkehr und die Entsorgungsunternehmen seien informiert.