Lotte. Trotz Hitze und Trockenheit bieten die neue angelegten Blühflächen auf Gemeindegrund immer noch ein buntes Bild. Prächtiger denn je sieht insbesondere die Blütenpracht auf dem "nassen Loch" an der Ringstraße aus.

Die wenigen, oft lokal eng begrenzten Regenschauer der letzten anderthalb Wochen haben vor allem dort, wo sandige Böden vorherrschen, kaum etwas gebracht für die Vegetation. Deshalb sind die extra von der Gemeinde neu angelegten Blühflächen auf kommunalem Grund im Bürener Bürgerpark trotz Bewässerung durch den Servicebetrieb derzeit nicht mehr so üppig bunt wie noch vor wenigen Wochen:





Deutliche Lücken und verdorrte Grasränder weist auch die mit einer Saatgutmischung vom Kreis Steinfurt angelegt Blühfläche an der Ecke Krümpelstraße/Osnabrücker Straße auf:





Noch üppiger und farbenprächtiger als beim letzten Besuch präsentiert sich dagegen die Wildblumenwiese an der Alt-Lotter Ringstraße. Offensichtlich konnte der Lehmboden in diesem laut Gemeindegärtner Martin Pötter "nassen Loch" die wenigen Niederschläge gut speichern, was den Pflanzen zugute kam.