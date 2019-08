Lotte. Im neuen Erweiterungsbau für den Edeka-Markt in Alt-Lotte ist die Glasfassade für den Eingangsbereich schon fast fertig. Jetzt geht es an den Innenausbau.

Der läuft schon "auf Hochtouren", wie Geschäftsführerin Martina Cord, die den Markt zusammen mit ihrem Geschäftspartner Tom Kutsche leitet, auf Anfrage betonte. Sie berichtete, dass derzeit innen Trockenbauwände hochgezogen und Fliesen gelegt werden. Später würden dann noch Kühl- und Lüftungsanlagen installiert.

Alle Arbeiten seien "absolut" im Zeitplan. Der 1800 Quadratmeter große Neubau hinter dem derzeitigen Edeka-Markt, in dem der Verkauf während der Bauarbeiten unverändert weitergeht, soll auch eine Fischabteilung und ein gemütliches Marktcafé erhalten und rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eröffnet werden. "Wunschtermin ist der 5. Dezember", sagt Martina Cord und ist guter Dinge, dass dies klappt: "Das sieht ganz gut aus!"

Die Gesamtbauzeit ist allerdings bis März 2020 geplant. Denn nach Bezug des modernen und nachhaltigen Neubaus ist das bestehende Gebäude dran: Ein Teil der Bestandsimmobilie soll an kleinere Geschäfte vermietet, ein anderer Teil in einem zweiten Bauabschnitt in Kundenparkplätze umgewandelt werden.

