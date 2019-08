Zur Wasserschlacht geriet der letzte Tag von FSJler Simon Kunz (Mitte, sitzend) im Alt-Lotter Jugendtreff Bansen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Bewegende Momente erlebten die beiden Lotter FSJler nach erlebnisreichen Monaten in den Jugendtreffs Sit In in Wersen und dem Alt-Lotter Bansen. Wir fragten Matthias Greiwe und Simon Kunz nach Besonderheiten im Freiwilligen Sozialen Jahr.