Lotte. Als besondere Würdigung für ehrenamtliches Engagement vergeben die Stadtwerke Tecklenburger Land alljährlich den Bürgerpreis. Vorschläge werden ab jetzt entgegengenommen.

Getreu dem Motto der Stadtwerke Tecklenburger Land "Füreinander. Miteinander" werden auch 2019 wieder ehrenamtlich engagierte Bürger, Gruppen und Initiativen aus den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet.

"Das können Menschen sein, sie sich - oft über Jahre hinweg - ganz uneigennützig einer Aufgabe widmen, zum Beispiel der Rentner, der regelmäßig Geräte auf dem Spielplatz repariert oder die Dame, die sich ehrenamtlich in Besuchsdienst für alte Menschen engagiert", so Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Vahrenkamp in der Pressemitteilung. Mit jeweils 1000 Euro sind die Bürgerpreise dotiert und sollen Bewohner der sieben Stadtwerke-Kommunen auszeichnen, die sich besonders für ihre Mitmenschen einsetzen. Preiswürdig seien aber auch ehrenamtliche Tätige oder Initiativen, die an zeitlich befristeten Projekten in der Region arbeiten. Auch Menschen, die sich ehrenamtlich karitativ oder in kirchlichen Einrichtungen engagieren, können als mögliche Preisträger vorgeschlagen werden.



Bewerbungen bis 30. September

Bis zum 30. September können auf der Webseite der Stadtwerke Tecklenburger Land Vorschläge für mögliche Preisträger gemacht werden. Über die Preisvergabe entscheidet final eine unabhängige Jury. Neben Anke Rieping, Vorsitzende der Bürgerstiftung Tecklenburger Land und Detlev Becker, Geschäftsführer des Caritasverbandes können interessierte Bürger über die Preisvergabe mit entscheiden. Die Bewerbung für die Jury-Teilnahme ist ebenfalls ab sofort online möglich.

Vorschläge für den Bürgerpreis können ab sofort eingereicht werden unter www.sw-te.de/buergerpreis.