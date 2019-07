Waldbrand am Sloopsteinweg in Wersen – Feuer in Lotte CC-Editor öffnen

Feuerwehrleiter Ingo Bünemann nach dem Einsatz am Sloopsteinweg in der Nähe des Sundermannsees: "Die Menschen sind sehr sensibilisiert und melden sofort, wenn sie irgendwo Rauch sehen." Foto: Erna Berg

Lotte. Die Trockenheit hält ebenso an wie die hohen Temperaturen. Täglich rücken Feuerwehren aus, um kleine, mittlere und größere Gebäude-, Flächen- und Waldbrände zu löschen. Am Samstagabend wurden die Feuerwehr Westerkappeln zu einem Waldbrand am Sloopsteinweg und die Feuerwehr Lotte zu einem Feuer auf einem Feld am Goldbachweg zwischen Alt-Lotte und Osterberg gerufen.