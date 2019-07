Lotte/Alt-Lotte. Es ist wieder in der Region, das Taubenschwänzchen. Jedenfalls gab es eine Sichtung in Alt-Lotte. Ohne Nektar lebt es nicht lange, so wie andere Insekten auch. Jeder kann helfen, dass sie den Sommer halbwegs überstehen.

Seine Flugkünste beim Nektarsammeln zeigte der Schmetterling mit dem wissenschaftlichen Namen Macroglossum stellatarum in Alt-Lotte nicht. Das Taubenschwänzchen wird nämlich auch Kolibrischwärmer genannt, weil es ein Künstler des Schwirrflugs ist. Zudem steckt es auf der Stelle „stehend“ seinen bis zu 28 Millimeter langen Rüssel zum Nektarsammeln in Blüten. Warme Regionen mit nektarreicher Nahrung bevorzug der Flugkünstler.





Ein wenig verletzt schien der Findling zu sein, denn auf dem Schulterbereich fehlte ein Teil der Schuppen. Gleichwohl waren am Hinterteil die geteilten Haarbüschel zu erkennen, die ihm wegen der Ähnlichkeit zu Schwanzfedern von Tauben zu seinem Namen verhalfen. Auffällig sind auch die Facettenaugen, die ein dunkles Zentrum haben, eine Pseudopupille. Das ist für Tiere mit Komplexaugen typisch.





Taubenschwänzchen sind tagaktive Wanderfalter, die sich in Sommer- und Wintermonaten neue Areale erschließen. Sie können bis zu 2000 Kilometer zurücklegen, bevor sie im Herbst zum Überwintern nach Südeuropa zurückkehren.

Wespen sind nützliche Helfer im Garten

Auch Wespen mögen Süßes. Das weiß jeder von Kaffeetafeln im Freien oder vom Eis schlecken. Hierzulande bauen die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe Nester aus geraspeltem Holz. Zudem sind Wespen nützliche Helfer im Garten. Ihr Nachwuchs brauche eiweißreiche Nahrung. Daher werden die Larven mit zerkauten Insekten gefüttert.

Um Beute zu fangen, sind die Hautflügler permanent auch in Büschen und anderen Pflanzen unterwegs, um beispielsweise Blattläuse und Spinnen zu fangen. Um im Herbst die alte und die jungen Königinnen zu versorgen, jagen die Wespen energiereicherer Nahrung, zum Beispiel Zuckerhaltigem, nach. Die alte Königin und das Volk der Arbeiterinnen sterben im Herbst. Die jungen Königinnen überwintern an geschützten frostsicheren Stellen, beispielsweise in gelagertem Kaminholz, mit Eiern im Leib, die sie im Frühjahr mit Samen aus extra Täschchen befruchten, um dann ein neues Nest zu bauen und ein neues Volk zu gründen.

Tränken mit Wasser helfen überleben

Die hohen Temperaturen setzen den freilebenden Tieren besonders zu zu. Auch sie brauchen Wasser zum Überleben. Um den Hautflüglern zu helfen, legt man einen größeren oder mehrere kleine Steine in eine flache Schale oder in einen Blumentopfuntersetzer. An einem ruhigen Ort aufgestellt, suchen sich Insekten und auch Vögel diese Erfrischung. Wer es besonders gut meint, stellt für Hummeln und Co. kleine Schalen mit Zuckerwasser auf. Nachfüllen nicht vergessen!