Lotte/Westerkappeln. Wenn Landrat Klaus Effing statt im Anzug im blau-weiß-karierten Hemd und Wanderschuhen unterwegs ist, nimmt er mal wieder eine der Teutoschleifen in Angriff. Am Sonntag war die relativ neue Runde mit dem Namen „Sloopsteener Seerunde“ an der Reihe, die sich ausgehend vom Parkplatz Sloopsteinweg über die beiden Gemeinden Lotte und Westerkappeln erstreckt.

„Diese Tour ist nicht so lang und vor allem nicht so bergig. Hier kann jeder, ob jung oder alt, gut mitlaufen“, unterstrich der Landrat des Kreises Steinfurt, der auch in seiner Freizeit gerne mal die Wanderschuhe schnürt, gleich zur Begrüßung den Vorteil dieser Route. Über 50 interessierte und wanderfreudige Bürger nutzten an diesem Tag die Chance, um gemeinsam mit Effing und den beiden Bürgermeistern Rainer Lammers aus Lotte und Annette Große-Heitmeyer aus Westerkappeln die knapp acht Kilometer lange Strecke entlang der namengebenden Sloopsteene und rund um den Niedrighaussee zu absolvieren.









Teilnehmer aus dem ganzen Kreisgebiet

Dabei kamen die Teilnehmer nicht nur aus Westerkappeln und Lotte, sondern aus dem gesamten Kreisgebiet. „Einige treffe ich immer wieder. Die sind bei jeder Tour dabei“, sagte Effing schmunzelnd und freute sich gleichzeitig darüber, dass seine Wandertouren so ein gutes Marketing für die insgesamt acht Teutoschleifen sind.

Gelöste Stimmung

Darüber hinaus bietet sich den Bürgern bei diesen Touren stets die Gelegenheit, mit dem Landrat ganz unverbindlich ins Gespräch zu kommen. „Diese Wanderungen erden mich und für die Menschen ist die Hemmschwelle kleiner, mich anzusprechen, als wenn man mich im Anzug im Kreishaus sieht.“ Effing nutzte aber auch selbst die Möglichkeit, mit den Wanderern in Kontakt zu treten. Einer Gruppen, die gerade ein Handyfoto mit einem Selfiestick knipste, verriet er: „Ach, so ein Ding hab ich auch – in rosa.“ Solche kleinen, privaten Details sorgten für eine lockere und gelöste Stimmung und präsentierten Effing als Politiker zum Anfassen.

Anmeldung zu Grillen

„Gestern habe ich mich noch gefragt, warum ich für einen Landrat eigentlich so früh aufstehe, aber es hat sich gelohnt“, sagte Anja Tautz aus Mettingen. „Das war eine gute Gelegenheit, so einen Menschen, auch mal privat zu erleben.“ Sie lässt sich derzeit gemeinsam mit Ihrer Kollegin und Freundin Anja Köster-Büscher zur ehrenamtlichen Notfallseelsorgerin ausbilden. Da der Landrat Schirmherr dieses Projekts ist und alle Teilnehmer einmal im Jahr zum Grillen einlädt, wollten sich die beiden gemeinsam mit einigen weiteren Freunden schon mal ein Bild von ihm machen. „Jetzt wissen wir, dass wir uns zum Grillen anmelden können“, sagte Tautz augenzwinkernd. Und Effing flachste seinerseits: „Da können Sie mir ja gleich sagen, welches Grillfleisch Sie an dem Tag gerne essen möchten.“

Für eine Stärkung unterwegs war in Form von kühlen Getränken und knusprigen Laugenstangen gesorgt. Entlang von Waldrändern und Wiesen fand die Wanderung ihren Abschluss wieder an den gut 4000 Jahre alten Sloopsteenen.

Zur Sache Premiumwanderwege Der Kreis Steinfurt hat seit dem Jahr 2015 insgesamt acht Premiumwanderwege mit Längen zwischen sechs und 13 Kilometern ausgewiesen. Die so genannten Teutoschleifen werden durch das LEADER-Programm gefördert und erhalten somit Gelder der EU. „Darüber sind wir sehr froh, sonst könnten wir die Touren nicht so effektiv vermarkten“, sagt Landrat Klaus Effing. Dass das bisher gut funktioniert, zeigten auch die Tourismuszahlen. Wer die Sloopsteener Seerunde oder einen der anderen Wege erwandern will, findet unter www.teutoschleifen.de weitere Informationen.