Lotte. Kreisliga-A-Ligist Eintracht Mettingen hat beim Volksbank-Cup in Halen am vergangenen Samstag den Turniersieg nur knapp verpasst.

Die Mannen um das Trainerteam Tobias Stenzel und Christian Loetz mussten sich im Finale dem Bezirksligisten ISV mit 3:4 nach Elfmeterschießen geschlagen geben, der damit den Titel verteidigte. Vierter wurde die U23 der Sportfreunde Lotte nach einem 1:3 im Elfmeterschießen gegen den TSV Wallenhorst aus der Bezirksliga Weser-Ems.

Lottes U23 ersetzt Saerbeck

Das Abschneiden des Sportfreunde-Nachwuchses war auch deshalb bemerkenswert, da das Team erst kurzfristig für A-Ligist Falke Saerbeck eingesprungen war. "Wir haben am Vormittag noch eine Übungseinheit gehabt, denn wir haben unser Trainingslager", sagte SFL-Coach Raphael Palm. Mit dem Auftritt seines Teams war der Trainer sehr zufrieden. "Die Jungs haben das umgesetzt, was wir am Morgen trainiert hatten."

Die Vorrunde überstanden die Lotter, die als B-Ligist zusammen mit Westfalia Westerkappeln das klassenniedrigste Team des Turniers waren, ohne Niederlage. Einem 2:1-Erfolg gegen den SC Halen, Vizemeister der Kreisliga A, folgten zwei torlose Unentschieden gegen Mettingen und Bezirksligist Arminia Ibbenbüren. Das brachte den Lotter-Kreuz-Kickern den Gruppensieg vor der Eintracht.

Mettingens Systemumstellung trägt Früchte

Die Mettinger starteten mit einer 0:2-Niederlage gegen Arminia Ibbenbüren in den Wettkampf. "Nach zwölf Minuten dachte ich, dass wir früh wieder zu Hause sind", schmunzelte Eintracht-Coach Stenzel. Er hatte ein neues System mit Dreierkette getestet, "was gründlich daneben ging." Nach den beiden frühen Gegentoren stellte er wieder auf den bewährten Viererabwehrverbund um. Mit Erfolg, denn fortan lief es deutlich besser für seine Mannschaft. Dem 0:0 gegen Lottes U23 ließ sie - nach einer etwa viertelstündigen Pause wegen eines Gewitters mit Starkregen - ein 3:0 im abschließenden Gruppenspiel gegen Halen folgen.





Während Lotte sich dem späteren Turniersieger ISV im Halbfinale mit 1:4 beugen musste, löste die Eintracht durch ein 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Wallenhorst das Ticket für das Endspiel. Nach den regulären 30 Minuten waren keine Tore gefallen.

Elfmeterschießen im Finale

Weil die Finalisten jeweils bereits 90 Minuten absolviert hatten und sich drei Wochen vor Saisonstart mitten in der Vorbereitung befinden, verständigten sich die Trainer darauf, das Finale nicht auszuspielen - wie es der Spielplan vorgesehen hatte - sondern im Elfmeterschießen zu entscheiden. Hier hatte die ISV das bessere Ende für sich.

Für Ausrichter Halen verlief der Volksbank-Cup wie in den Vorjahren dagegen enttäuschend. Die Schwarz-Weißen landeten mit drei Punkten (1:0 gegen Arminia Ibbenbüren) auf dem letzten Platz ihrer Gruppe. Lob gab es dennoch von den teilnehmenden Mannschaften: "Wir kommen immer gerne hierher. Die Plätze sind stets in einem Top-Zustand und das Turnier ist sehr gut organisiert, so Stenzel.

Letzter in der anderen Gruppe wurde Westfalia Westerkappeln. Der Vizemeister der Kreisliga B1 spielte zum Auftakt 0:0 gegen den SV Hellern aus der Kreisliga Osnabrück-Stadt und musste sich dann der ISV und Wallenhorst jeweils mit 0:1 geschlagen geben. Für Westfalia-Coach Markus Sparenberg war das Turnier dennoch eine willkommene Gelegenheit "ein paar Dinge auszuprobieren und sich mit höherklassigen Teams zu messen."